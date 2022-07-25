Міністри оборони Великої Британії та Словаччини обговорили подальшу підтримку України

Про це заявили в офіційному твітері британського міністерства оборони.

"Сьогодні міністр оборони Бен Воллес зустрівся зі словацьким колегою Ярославом Надем в Братиславі, аби обговорити наступні кроки оборонної підтримки України та ширші проблеми безпеки в регіоні", - йдеться у дописі.