Мінкульт вніс до "чорного списку" ще 20 російських акторів та режисерів
Міністерство культури та інформаційної політики поповнило список осіб, які загрожують національній безпеці, ще на 20 людей
Про це йдеться на сайті МКІП.
Мінкуль розширив список осіб, які загрожують національній безпеці.
Так, серед акторів - Сергій Гарусов, Володимир Ільїн, Олександр Марушев, Марина Денисова, Олексій Червяков, Світлана Терентьєва.
У списку є й телеоператори, пропагандисти, продюсери.
Це творці й актори фільмів російського виробництва на території окупованого Криму.
Станом на 21 жовтня, в переліку перебуває 228 російських культурних діячів.
Наявність особи в переліку Мінкульту означає, що на території України заборонено демонструвати виступи чи фільми з її участю.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.13
Купівля 26.13Продаж 26.37
-
EUR
Купівля 30.31Продаж 30.67
- Актуальне
- Важливе