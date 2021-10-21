Мінкульт вніс до "чорного списку" ще 20 російських акторів та режисерів

Про це йдеться на сайті МКІП.

Мінкуль розширив список осіб, які загрожують національній безпеці.

Так, серед акторів - Сергій Гарусов, Володимир Ільїн, Олександр Марушев, Марина Денисова, Олексій Червяков, Світлана Терентьєва.



У списку є й телеоператори, пропагандисти, продюсери.

Це творці й актори фільмів російського виробництва на території окупованого Криму.

Станом на 21 жовтня, в переліку перебуває 228 російських культурних діячів.

Наявність особи в переліку Мінкульту означає, що на території України заборонено демонструвати виступи чи фільми з її участю.

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