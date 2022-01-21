Мінкультури у 2021 році виключило 55 людей зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці
У 2021 році із переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни, було виключено 55 осіб
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає Інтерфакс-Україна.
Зазначено, що у 2021 році за поданням Служби безпеки України до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, було внесено 103 особи, водночас за цей період із нього виключено 55 осіб.
Крім того, у червні минулого року на підставі звернення СБУ, Мінкультури визнало свій указ від 22 червня 2021 року №446 "Про оновлення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби безпеки України та його оприлюднення на офіційному вебсайті" таким, що втратив чинність, а Філіп Кіркоров виключений з цього переліку.
"На підставі звернення СБУ у листопаді 2021 року Мінкультури також визнало такими, що втратили чинність, накази №812 та №846 від 19 жовтня та 1 листопада, у зв'язку з чим із переліку виключили учасників російського фільму "Солнцепёк", - йдеться у повідомленні агенства.
Як відомо, перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, складає Мінкультури на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.
На сьогодні у цьому переліку 208 людей.
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