Мінний терор має бути серед пунктів обвинувачення проти РФ за агресію, – Зеленський

Про це Володимир Зеленський зазначив у вечірньому зверненні 8 грудня.

"Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – саме мінний терор. Який навіть іще жорстокіший і підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО", – сказав Зеленський.

За його словами, російські терористи свідомо залишають після себе якнайбільше смертельних пасток. Вони закопують фугаси, розтяжки, заміновують будівлі, машини й інфраструктуру. Загалом в Україні йдеться про понад 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території.

"Я вдячний усім нашим партнерам, які допомагають Україні з протимінною роботою. Канада, Японія, Британія, Словаччина, амбасадори й донори United24 та багато-багато інших, хто розуміє, як це важливо, щоб Україна не залишалася сам на сам із проблемою замінованої окупантами території", – додав Зеленський.

Представник державного департаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре заявив, що на наявність мін необхідно перевірити понад 160 тис. кв. км території України. Він назвав розмінування України найбільшим викликом для саперів з часів Другої світової війни.

Зеленський посмертно відзначив державними нагородами чотирьох поліцейських, які 7 грудня підірвалися на мінах на Херсонщині

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb