Мінний терор має бути серед пунктів обвинувачення проти РФ за агресію, – Зеленський
Серед обвинувачень проти Росії за її агресію має бути пункт про мінний терор, протистояти якому Україні доведеться ще впродовж років
Про це Володимир Зеленський зазначив у вечірньому зверненні 8 грудня.
"Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – саме мінний терор. Який навіть іще жорстокіший і підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО", – сказав Зеленський.
За його словами, російські терористи свідомо залишають після себе якнайбільше смертельних пасток. Вони закопують фугаси, розтяжки, заміновують будівлі, машини й інфраструктуру. Загалом в Україні йдеться про понад 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території.
"Я вдячний усім нашим партнерам, які допомагають Україні з протимінною роботою. Канада, Японія, Британія, Словаччина, амбасадори й донори United24 та багато-багато інших, хто розуміє, як це важливо, щоб Україна не залишалася сам на сам із проблемою замінованої окупантами території", – додав Зеленський.
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