Про це інформує міноборони Великої Британії.

"Кампанія Росії з серйозної деградації Об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС) протягом зими 2022-23 років, швидше за все, провалилася", - ідеться в повідомленні.

Розвідники зазначають, що Росія завдавала далекобійних і широкомасштабних ударів з жовтня 2022 року, проте з початком березня вони стали рідкістю. Утім тривають удари меншого масштабу з менш ніж 25 боєприпасами. Вони, імовірно, матимуть набагато менший вплив на енергосистему України.

Також у розвідці повідомили, що українські оператори мереж продовжують закуповувати заміну для трансформаторів та інших критичних компонентів. Проте наразі постачання та їхнє встановлення є серйозною логістичною проблемою. Мовиться, зокрема, про високовольтні трансформації, які важать щонайменше 100 тонн.

"Енергетична ситуація в Україні, ймовірно, покращиться з приходом теплішої погоди. Планування та підготовка до наступної зими, швидше за все, вже розпочато", - наголосили в розвідці.