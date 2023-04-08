Міноборони Британії: Росія провалила "зимову війну" проти української енергосистеми
Кампанія Росії з серйозної деградації енергосистеми України упродовж зими 2022-2023 років, імовірно, провалилася
Про це інформує міноборони Великої Британії.
"Кампанія Росії з серйозної деградації Об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС) протягом зими 2022-23 років, швидше за все, провалилася", - ідеться в повідомленні.
Розвідники зазначають, що Росія завдавала далекобійних і широкомасштабних ударів з жовтня 2022 року, проте з початком березня вони стали рідкістю. Утім тривають удари меншого масштабу з менш ніж 25 боєприпасами. Вони, імовірно, матимуть набагато менший вплив на енергосистему України.
Також у розвідці повідомили, що українські оператори мереж продовжують закуповувати заміну для трансформаторів та інших критичних компонентів. Проте наразі постачання та їхнє встановлення є серйозною логістичною проблемою. Мовиться, зокрема, про високовольтні трансформації, які важать щонайменше 100 тонн.
"Енергетична ситуація в Україні, ймовірно, покращиться з приходом теплішої погоди. Планування та підготовка до наступної зими, швидше за все, вже розпочато", - наголосили в розвідці.
- 7 квітня британська розвідка оцінила становище військ РФ у битві за Бахмут Донецької області: "Вагнерівці та росіяни могли покращити співпрацю".
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