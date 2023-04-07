"Вагнерівці та росіяни могли покращити співпрацю": Британська розвідка про ситуацію в Бахмуті
Британська розвідка оцінила становище військ РФ у битві за Бахмут Донецької області - "вагнерівці та росіяни могли покращити співпрацю"
Про це інформує Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
"Існує реальна ймовірність того, що вагнерівці та командири Міноборони РФ призупинили свою безперервну ворожнечу та покращили співпрацю", - пише відомство.
Британські фахівці повідомляють, що з кінця березня просування ворожих військ значною мірою зупинилося, проте нині Росія досягла певних успіхів і "мабуть, тепер просунулась у центр міста і захопила західний берег річки Бахмутка".
"Ключовий маршрут постачання України трасою 0506 на захід від міста, ймовірно, перебуває під серйозною загрозою. Російські регулярні сили, ймовірно, включаючи повітряно-десантні війська, напевно, укріпилися в цьому районі, і Росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі", - йдеться в заяві.
- Нагадаємо, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що інтенсивність боїв на Бахмутському напрямку дуже динамічно змінюється. А командир підрозділу розвідників Terra Микола Волохов повідомив, що біля міської ради Бахмута йдуть важкі та запеклі бої з противником.
- Уранці Генштаб повідомив, що в епіцентрі бойових дій знаходяться Бахмут, Авдіївка і Мар’їнка: ЗСУ знищили вертоліт Ка-52 та відбили понад 60 атак РФ.
- Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що ситуація в Бахмуті постійно змінюється, йде позиційна війна: бої в міській забудові найскладніші.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр ствердила, що жоден з наративів російської пропаганди про ситуацію в Бахмуті не відповідає дійсності.
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