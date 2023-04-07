Про це інформує Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"Існує реальна ймовірність того, що вагнерівці та командири Міноборони РФ призупинили свою безперервну ворожнечу та покращили співпрацю", - пише відомство.

Британські фахівці повідомляють, що з кінця березня просування ворожих військ значною мірою зупинилося, проте нині Росія досягла певних успіхів і "мабуть, тепер просунулась у центр міста і захопила західний берег річки Бахмутка".

"Ключовий маршрут постачання України трасою 0506 на захід від міста, ймовірно, перебуває під серйозною загрозою. Російські регулярні сили, ймовірно, включаючи повітряно-десантні війська, напевно, укріпилися в цьому районі, і Росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі", - йдеться в заяві.