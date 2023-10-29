Міноборони Чехії запропонувало вийти з ООН через ухвалення антиізраїльської резолюції

Про це вона написала у X (раніше twitter).

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова обурена тим, що лише 14 країн, у тому числі Чехія, виступили проти терористів ХАМАСу і не проголосували за антиізраїльську резолюцію на Генеральній асамблеї ООН.

Вона наголосила, що в такий спосіб, ООН підтримала терористичне угрупування ХАМАС та продемонструвала свою неповагу до права на самозахист. Крім, того Чернохова закликала Чехію вийти зі складу ООН.

"Рівно 3 тижні тому ХАМАС убив понад 1400 ізраїльтян, що більше жертв на їх населення, ніж войовнича ісламістська організація Аль-Каїда вбила 9 листопад 2001 року у США. Мені соромно за ООН. На мою думку, Чехії нема чого очікувати від організації, яка підтримує терористів і не поважає основне право на самозахист. Давайте виходити", - написала очільниця міноборони Чехії.