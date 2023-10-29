Міноборони Чехії запропонувало вийти з ООН через ухвалення антиізраїльської резолюції
Після ухвалення антиізраїльської резолюції в ООН міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що організація підтримує терористів і закликала Чехію вийти з її складу
Про це вона написала у X (раніше twitter).
Міністр оборони Чехії Яна Чернохова обурена тим, що лише 14 країн, у тому числі Чехія, виступили проти терористів ХАМАСу і не проголосували за антиізраїльську резолюцію на Генеральній асамблеї ООН.
Вона наголосила, що в такий спосіб, ООН підтримала терористичне угрупування ХАМАС та продемонструвала свою неповагу до права на самозахист. Крім, того Чернохова закликала Чехію вийти зі складу ООН.
"Рівно 3 тижні тому ХАМАС убив понад 1400 ізраїльтян, що більше жертв на їх населення, ніж войовнича ісламістська організація Аль-Каїда вбила 9 листопад 2001 року у США. Мені соромно за ООН. На мою думку, Чехії нема чого очікувати від організації, яка підтримує терористів і не поважає основне право на самозахист. Давайте виходити", - написала очільниця міноборони Чехії.
- У п'ятницю, 27 жовтня, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію з закликом до гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Резолюція була прийнята більшістю голосів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.3 Купівля 37.3Продаж 37.99
- EUR Купівля 39.45Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе