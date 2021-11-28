Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Міноборони "категорично засуджує" публікацію Бутусовим відео з гаубицею, а ГУР закликає "виважено ставитися до оприлюднення інформації"

Міноборони "категорично засуджує" публікацію Бутусовим відео з гаубицею, а ГУР закликає "виважено ставитися до оприлюднення інформації"

28 листопада, 2021 неділя
19:33
Суспільство Юрій Бутусов на пресконференції Зеленського

Услід за Державним бюро розслідувань та Українською делегацією в складі Мінської тристоронньої контактної групи на відео журналіста Юрія Бутусова зі здійсненим з ним пострілом зі 152-мм гармати відреагували у Міністерстві оборони

Відповідна заява від імені відомства з'явилася на сторінці МО ввечері у неділю, 28 листопада 2021 року, передає Еспресо.TV.

"Категорично засуджуємо публікацію будь-яких матеріалів, які можуть поставити під загрозу життя наших воїнів та інформаційну безпеку України​", - кажуть у Міноборони.

За даними МО, країна-агресора наразі використвує відео Бутусова в своїх пропагандистських цілях.

"Текст опису зазначеного відео поданий автором у ​ манері, яка дозволяє використати цю публікацію саме як привід для ускладнення ситуації в районах проведення ООС та для звинувачень України в порушенні домовленостей щодо відведення зброї, у відсутності контролю за зброєю у військах.​

В умовах гібридної війни ворог вже почав використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах. Це підвищує небезпеку провокативних дій з боку російсько-окупаційних військ та підконтрольних їм формувань, посилення обстрілів позицій Об’єднаних Сил, оскільки російська сторона регулярно використовує тактику звинувачень на випередження для прикриття власних злочинів", - зазначається у пресрелізі Міністерста оборони України.

Читайте також: ДБР почало розслідування щодо Юрія Бутусова. Журналіст каже, що це помста Зеленського

Схожу відозву оприлюднено й Головним управлінням розвідки Міноборони. Але у ньому не згадується безпосередньо Юрій Бутусов чи його відео. Там йдеться про "матеріали, які опубліковані українськими журналістами в соціальних мережах", які "може використати" противник "для остаточного зриву домовленостей про припинення вогню".

"Закликаємо громадян України більш виважено ставитися до оприлюднення інформації, яка може призвести до загибелі людей, або ускладнити співпрацю з міжнародними партнерами у сфері оборони", - зазанчають у ГУР.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Юрій Бутусов
ГУР
ГУР МО
Міністерство оборони України
Читайте також:
Тайсон Фьюри
25 листопада, 2021 четвер
Мене цікавлять тільки вони, - Ф'юрі назвав двох боксерів, які достойні з ним битись
27 листопада, 2021 субота
Аби заспокоїти Путіна, у Байдена можуть відмовитися від військової допомоги Україні і навчань НАТО біля кордону з Росією, - Wall Street Journal
26 листопада, 2021 п'ятниця
Лукашенко прибув на кордон з Польщею та заявив мігрантам, що не змусить їх повертатися на батьківщину
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.01
    Купівля 27.01
    Продаж 27.29
  • EUR
    Купівля 30.32
    Продаж 30.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
28 листопада
22:30
Польща виплачує сотні євро на українських дітей. Як їх отримати заробітчанам
22:14
Юрій Шевцов (Білорусь)
Пропагандист Лукашенка переклав провину за міграційну кризу на українців
22:00
Початок Хануки одесити відзначили концертом та гучним феєрверком
21:46
КПВВ "Каланчак" на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом
Кабмін, РНБО та СБУ вивчать доцільність візового режиму для росіян
21:21
В степах Причорномор'я українські морпіхи тренуються вибивати ворога із населених пунктів
21:00
Швейцарці підтримали на референдумі COVID-сертифікати
20:37
Павлограду припиняють подачу води. Не працюватимуть дитячі садочки
20:16
"Це - ідіотизм". Як соцмережі реагують на дії ДБР щодо Юрія Бутусова і його відео
19:55
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
Духовенство церкви Московського патріархату з нетерпінням чекає російських танків, - генерал Скіпальський
19:42
Катерина Бабкіна
"Як не зведешся, то глянь довкола хоча б, я угорі над тобою, до тебе зву", − Катерина Бабкіна читає поезію у небі
18:50
Третина українців помирає до 65 років. Половині цих смертей можна запобігти, - ООН
18:48
Аґнєшка Голланд
"Росія не може проковтнути правду про Голодомор", − режисерка фільму "Ціна правди"
18:20
Оновлено
ДБР почало розслідування щодо відео Юрія Бутусова. Журналіст каже, що це - помста Зеленського
17:57
Інтерв’ю
Андрій Піонтковський
США, як ніколи, рішуче налаштовані покарати Путіна за агресію, – Піонтковський
17:40
Урсула фон дер Ляйєн, Гітанас Науседа, Єнс Столтенберг
Брюссель дає Литві, Латвії та Польщі 200 млн євро на оснащення кордону
17:11
Турчинов
Бездіяльність у питаннях захисту країни провокує Кремль на війну, – Олександр Турчинов
17:03
Андрій Шевченко
"Дженоа" Шевченка заробила перше очко під керівництвом українця в чемпіонаті Італії
16:59
Оновлено
У Новій Одесі вже троє загиблих від вибуху в 5-поверхівці. Пошукові роботи завершено
16:34
Рамзан Кадиров
У Чечні до шкільної програми включили книгу про батька Кадирова
16:12
Віталій Портников
Віталій Портников замість Зеленського вибачився перед ромами
15:50
Павло Латушко
Після курдів Лукашенко випустить проти Європи афганців, - Латушко
15:33
Інтерв’ю
Михайло Гончар
"Меседж Кремля Європі − перегляньте свої пріоритети, облиште Схід нам, Білорусь, Україна хай вас не турбує", − Михайло Гончар
15:30
Френсіс Фукуяма
Фукуяма назвав причину різкого невдоволення Україною з боку Кремля
15:13
Держрезиденція у Гуті
Журналіст Ткач каже, що звільнили працівників УДО, які не перешкоджали його дрону в Гуті. У відомстві заперечують
14:51
Вибори у Киргизстані
Киргизстан вперше обирає змішаний парламент
14:46
Дмітрій Орєшкін
"У Росії були часи, коли вона не розширювалася, а звужувалася", – Дмітрій Орєшкін про статтю Владіслава Суркова
14:26
Ексклюзив
Руйнація системи розвідки в Україні: чому Академію зовнішньої розвідки ліквідовує МОН? Розслідування Тетяни Чорновол
14:15
Ексклюзив
Зеленський
Український Гарвард чи Гоґвортс: яким буде президентський університет?
13:49
На Черкащині розшукують 14-річного Дениса Романцевича
13:25
У "Борисполі" затримали групу з Вірменії, яка хотіла вилетіти до Іспанії з підробленими паспортами України
13:10
Інтерв’ю
Олександр Турчинов
Оптимальний варіант для країни – це демократичні дострокові парламентські, а потім президентські вибори, – Олександр Турчинов
13:00
В Україні на карантині 1,2 тис. шкіл, відсторонено 2,8 тис. нещеплених вчителів
12:40
Загроза від "Омікрону": Ізраїль закрив кордон для іноземців, спецслужба ШАБАК відстежує кожне підозріле зараження
12:27
Різдво й Новий рік на Софійській площі буде без шашликів і мангалів, але з найбільшим у Європі вертепом
12:01
"Минай" - "Динамо"
УПЛ: результати, розклад матчів і трансляцій 16-го туру чемпіонату України з футболу
11:48
В Криму загарбники створили молодіжні загони "кіберстукачів"
11:36
Теофімо Лопес - Джордж Камбосос
Кривдник Ломаченка Лопес сенсаційно програв австралійцю у бою за пояси українця
11:25
Дмітрій Орєшкін
Дмітрій Орєшкін: "Бацька випереджає Путіна за ступенем безумства"
11:10
В окупованому Донецьку немає за що ремонтувати міст через Кальміус
10:50
Світлана Алексієвич
"Запізніла нація". Білоруси програють, бо бракує історичної пам'яті, - Алексієвич
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV