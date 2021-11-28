Міноборони "категорично засуджує" публікацію Бутусовим відео з гаубицею, а ГУР закликає "виважено ставитися до оприлюднення інформації"

Відповідна заява від імені відомства з'явилася на сторінці МО ввечері у неділю, 28 листопада 2021 року, передає Еспресо.TV.



"Категорично засуджуємо публікацію будь-яких матеріалів, які можуть поставити під загрозу життя наших воїнів та інформаційну безпеку України​", - кажуть у Міноборони.



За даними МО, країна-агресора наразі використвує відео Бутусова в своїх пропагандистських цілях.



"Текст опису зазначеного відео поданий автором у ​ манері, яка дозволяє використати цю публікацію саме як привід для ускладнення ситуації в районах проведення ООС та для звинувачень України в порушенні домовленостей щодо відведення зброї, у відсутності контролю за зброєю у військах.​



В умовах гібридної війни ворог вже почав використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах. Це підвищує небезпеку провокативних дій з боку російсько-окупаційних військ та підконтрольних їм формувань, посилення обстрілів позицій Об’єднаних Сил, оскільки російська сторона регулярно використовує тактику звинувачень на випередження для прикриття власних злочинів", - зазначається у пресрелізі Міністерста оборони України.



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Схожу відозву оприлюднено й Головним управлінням розвідки Міноборони. Але у ньому не згадується безпосередньо Юрій Бутусов чи його відео. Там йдеться про "матеріали, які опубліковані українськими журналістами в соціальних мережах", які "може використати" противник "для остаточного зриву домовленостей про припинення вогню".



"Закликаємо громадян України більш виважено ставитися до оприлюднення інформації, яка може призвести до загибелі людей, або ускладнити співпрацю з міжнародними партнерами у сфері оборони", - зазанчають у ГУР.





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