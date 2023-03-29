Міноборони Хорватії підтвердило, що незабаром передасть Україні гелікоптери Мі-8
Найближчим часом уряд Хорватії поставить Україні партію гелікоптерів Мі-8
Про це заявив міністр оборони країни Маріо Баножич під час спільного брифінгу із очільником українського оборонного відомства Олексієм Резніковим.
У відповідь на питання, яке стосувалося планів передачі Україні озброєння, Баножич підтвердив інформацію ЗМІ про те, що Хорватія планує передати ЗСУ гелікоптери Мі-8.
Читайте також: Резніков: Отримання Україною бойового літака 4-го покоління – питання часу
"Хорватський уряд із самого початку війни підтримує Україну, допомагає у фінансовому, технічному, матеріальному та політичному плані. Є рішення, що зараз у процесі розгляду нашим урядом. І один із пунктів таких рішень – це вертольоти Мі-8. І я думаю, що найближчим часом ми зможемо завершити їхню передачу", – заявив Баножич.
Міністр не назвав точну кількість гелікоптерів, які планують передати.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Хорватія у березні має розпочати передачу Україні 14 транспортних гелікоптерів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.46
Купівля 37.46Продаж 38.32
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.17
- Актуальне
- Важливе