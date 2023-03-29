Про це заявив міністр оборони країни Маріо Баножич під час спільного брифінгу із очільником українського оборонного відомства Олексієм Резніковим.

У відповідь на питання, яке стосувалося планів передачі Україні озброєння, Баножич підтвердив інформацію ЗМІ про те, що Хорватія планує передати ЗСУ гелікоптери Мі-8.

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"Хорватський уряд із самого початку війни підтримує Україну, допомагає у фінансовому, технічному, матеріальному та політичному плані. Є рішення, що зараз у процесі розгляду нашим урядом. І один із пунктів таких рішень – це вертольоти Мі-8. І я думаю, що найближчим часом ми зможемо завершити їхню передачу", – заявив Баножич.

Міністр не назвав точну кількість гелікоптерів, які планують передати.