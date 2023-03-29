Резніков: Отримання Україною бойового літака 4-го покоління – питання часу
29 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна обов'язково отримає бойові літаки 4-го покоління – це "питання часу", проте контрнаступ одразу ж не розпочнеться
Про це на брифінгу в Media Center Ukraine сказав Резніков.
"Основний бойовий літак – це в першу чергу частина нашої протиповітряної оборони, це постулат №1. Це той елемент, якого ще не вистачає нам, щоб вважати, що система ППО створена достатньо ефективно. Для контрнаступу дуже важливо мати панування в повітрі, але ми будемо виходити з тих ресурсів і реалій, що є… Отримання нами сучасного бойового літака 4-го покоління – це питання часу, ми їх будемо мати, я в цьому не маю сумніву", – сказав міністр оборони України.
Резніков наголосив, що отримання літаків і навчання пілотів займе деякий час, тому контрнаступ не розпочнеться одразу ж.
Також український очільник МОУ спростував інформацію про отримання літаків Mirage 2000 від Франції та опанування українськими військовими цієї техніки.
"Сьогодні в наявності ЗСУ є винищувач МіГ 29, який може "бачити" радаром на відстань 60 км, вражати повітряні цілі – на 30 км. Ворог на Су-35 "бачить" більше ніж на 200 км, може вражати повітряні цілі на відстані понад 140 км. У Mirage 2000 показники такі ж самі, як Міг 29. Ми з задоволенням матимемо будь-які авіаплатформи. Але основний бойовий літак має бути більш сучасний, з можливістю “бачити” більш ніж на 200 км, і вражати на більш ніж 150 км", – додав Резніков.
- Раніше видання Politico повідомило, що сенатори США вимагають надати Україні винищувачі F-16. У зверненні посадовці зазначили, що війна із Росією зараз перебуває "на критичному етапі" і винищувачі можуть стати перевагою для Києва.
- Бригадний генерал Повітряних сил ЗСУ заявив, що українські пілоти здатні навчитися керувати західними винищувачами менше, ніж за пів року. Україна потребує літаків з характеристиками, подібними до F-16.
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