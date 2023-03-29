Про це на брифінгу в Media Center Ukraine сказав Резніков.

"Основний бойовий літак – це в першу чергу частина нашої протиповітряної оборони, це постулат №1. Це той елемент, якого ще не вистачає нам, щоб вважати, що система ППО створена достатньо ефективно. Для контрнаступу дуже важливо мати панування в повітрі, але ми будемо виходити з тих ресурсів і реалій, що є… Отримання нами сучасного бойового літака 4-го покоління – це питання часу, ми їх будемо мати, я в цьому не маю сумніву", – сказав міністр оборони України.

Резніков наголосив, що отримання літаків і навчання пілотів займе деякий час, тому контрнаступ не розпочнеться одразу ж.

Також український очільник МОУ спростував інформацію про отримання літаків Mirage 2000 від Франції та опанування українськими військовими цієї техніки.

"Сьогодні в наявності ЗСУ є винищувач МіГ 29, який може "бачити" радаром на відстань 60 км, вражати повітряні цілі – на 30 км. Ворог на Су-35 "бачить" більше ніж на 200 км, може вражати повітряні цілі на відстані понад 140 км. У Mirage 2000 показники такі ж самі, як Міг 29. Ми з задоволенням матимемо будь-які авіаплатформи. Але основний бойовий літак має бути більш сучасний, з можливістю “бачити” більш ніж на 200 км, і вражати на більш ніж 150 км", – додав Резніков.