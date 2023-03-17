Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"

"15 квітня українська армія має бути повністю переодягнена в літню форму. Я можу вже зараз констатувати, що цього не відбудеться. Оскільки у Міністерстві оборони дуже пізно оформили контракт на літню форму для ЗСУ. Вчора виробники форми для української армії заявили, що зараз вже потрібно оформлювати контракти не на літо, а вже на зиму. У Міністерстві оборони заявили, що наразі вони не можуть сказати про потреби, які їм потрібні", - розповіла Ярова.

Волонтерка також додала, що міністр оборони не дав конкретних розʼяснень щодо цієї ситуації

"Щодо цієї ситуації міністр оборони Резніков заявив, що не може вийти на систему Prozorro. оскільки може буде висвітлена інформація щодо виробників. А це, за його словами, може чинити шкоду. Проте на одиниці одягу для ЗСУ вказується інформація про виробника і зробити так, що зайва інформація не просочилась завдання дуже легке", - додала вона.

15 березня у Міністерстві оборони повідомили про створення Департаменту з питань запобігання корупції, заявивши, що мета - реалізація принципу нульової толерантності до неї



