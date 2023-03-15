При Міноборони створили Департамент з питань запобігання корупції
У Міністерстві оборони повідомили про створення Департаменту з питань запобігання корупції, заявивши, що мета - реалізація принципу нульової толерантності до неї
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Міноборони створило Департамент з питань запобігання корупції.
"Зараз ми перезавантажуємо і посилюємо антикорупційний підрозділ Міністерства оборони України. Його статус вже підвищено з Управління до Департаменту і тим самим розширено штат. Незабаром буде оголошено про відбір на вакантні посади до цього підрозділу. Моє завдання - реалізувати принцип нульової толерантності до корупції. Одним з елементів роботи на системному рівні ми бачимо більш тісну взаємодію з громадськістю. Міністром оборони впроваджується реформа оборонних закупівель, ухвалено рішення щодо забезпечення прозорості у закупівлях.
Загалом, закликаю усіх", - ствердив в.о. директора установи Сергій Степанян.
Зокрема він закликав українців надавати дані у разі прояву ознак корупції в секторі оборони.
- Нагадаємо, інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
- Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.
- У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.
- Пізніше волонтерка Дана Ярова розповіла в етері Еспресо, що до кінця травня має запрацювати антикорупційцний дорадчий орган при Міноборони, на 31 травня заплановане перше засідання. Створення антикорупційного органу почалося після скандалу із закупівлями харчів для ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.13
Купівля 38.13Продаж 38.89
-
EUR
Купівля 40.28Продаж 41.17
- Актуальне
- Важливе