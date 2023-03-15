При Міноборони створили Департамент з питань запобігання корупції

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Міноборони створило Департамент з питань запобігання корупції.

"Зараз ми перезавантажуємо і посилюємо антикорупційний підрозділ Міністерства оборони України. Його статус вже підвищено з Управління до Департаменту і тим самим розширено штат. Незабаром буде оголошено про відбір на вакантні посади до цього підрозділу. Моє завдання - реалізувати принцип нульової толерантності до корупції. Одним з елементів роботи на системному рівні ми бачимо більш тісну взаємодію з громадськістю. Міністром оборони впроваджується реформа оборонних закупівель, ухвалено рішення щодо забезпечення прозорості у закупівлях.

Загалом, закликаю усіх", - ствердив в.о. директора установи Сергій Степанян.

Зокрема він закликав українців надавати дані у разі прояву ознак корупції в секторі оборони.