Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зустріч провели заступники міністра оборони України Володимир Гаврилов та Денис Шарапов. Вони подякували компанії та уряду США за надані ЗСУ дрони та зазначили, що надалі очікується плідна співпраця за іншими типами дронів американської компанії.

"Ми готові працювати з Міноборони й українськими виробниками зброї в рамках надання матеріально-технічної допомоги, а також через інші програми які існують між нашими країнами", – заявив віце-президент AeroVironment Чарлс Дін.

Компанії AeroVironment спеціалізуються на виготовленні баражуючих боєприпасів та ударних безпілотних літальних комплексів.

Основні бойові танки Challenger 2, які Велика Британія пообіцяла передати Україні для протидії російському агресору, мають прибути щонайпізніше влітку.

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