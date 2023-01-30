Міноборони обговорило постачання зброї для ЗСУ з виробником бойових дронів Switchblade
Під час зустрічі Міноборони обговорило з компанією AeroVironment постачання озброєння для потреб ЗСУ та взаємодію компанії з українськими виробниками озброєння
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Зустріч провели заступники міністра оборони України Володимир Гаврилов та Денис Шарапов. Вони подякували компанії та уряду США за надані ЗСУ дрони та зазначили, що надалі очікується плідна співпраця за іншими типами дронів американської компанії.
"Ми готові працювати з Міноборони й українськими виробниками зброї в рамках надання матеріально-технічної допомоги, а також через інші програми які існують між нашими країнами", – заявив віце-президент AeroVironment Чарлс Дін.
Компанії AeroVironment спеціалізуються на виготовленні баражуючих боєприпасів та ударних безпілотних літальних комплексів.
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