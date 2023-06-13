Про це інформує Міністерство оборони України.

"На війні кожна хвилина на рахунку, і ми хочемо дати нашим захисникам та захисницям якомога краще екіпірування для збереження їхнього життя і здоров’я", - розповів Шарапов.

Повідомляється, що Збройні Сили України отримали чотири види модульних бронежилетів, два види повнорозмірних балістичних шоломів і два види балістичних шоломів з високою обрізкою.

Вони були розроблені за новими військовими стандартами, які опрацювали Міноборони та Генштаб.

Ці засоби індивідуального захисту пройшли різноманітні випробування у військових частинах і були поставлені на забезпечення після усунення всіх бюрократичних перешкод.

Міноборони вже розпочало купувати нові та якісні бронежилети та шоломи за технічними документами, які розробило оборонне відомство.

"Станом на зараз ми провели процедуру закупівлі через Prozorro і готуємося до підписання договорів. Ми хочемо залучити якомога більше виробників і постачальників цих засобів індивідуального захисту для наших воїнів", - додав заступник міністра оборони.

Шарапов також сказав, що МОУ займається поставкою бронежилетів для жінок, бронежилетів з позитивною плавучістю та полегшених бронежилетів.