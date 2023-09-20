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Міноборони РФ заявило про загибель своїх "миротворців" у Нагірному Карабаху

20 вересня, 2023 середа
21:01
Світ окупанти крим

Міністерство оборони РФ заявило, що 20 вересня російські "миротворці" загинули під обстрілом у Нагірному Карабаху

Про це йдеться у телеграмі установи.

Зазначається, що автомобіль з російськими військовими зазнав обстрілу зі стрілецької зброї під час повернення з бази в населеному пункті Джанятаг. Повідомляється, що всі військові, які перебували в автівці, загинули, проте точна їхня кількість не відома.

"Антитерористична операція" Азербайджану у Нагірному Карабаху

У вівторок, 19 вересня, міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки". 

Станом на ранок 20 вересня, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, за попередніми даними, постраждали  щонайменше 34 людини, з них 16 - співробітники поліції, 18 - цивільні.

Зазначається, що 17 постраждалих отримали медичну допомогу та були виписані, а інші постраждалі продовжують лікування після отримання легких тілесних ушкоджень. Одна людина була прооперована.

Канада закликала негайно припинити бої та утриматися Азербайджан від дій, що загрожують населенню регіону.

У повідомленні МО Азербайджану вранці сказано, що "локальні антитерористичні заходи успішно тривають" і додали, що ситуація перебуває під контролем їх військових. Там знову закликали ЗС Вірменії в регіоні скласти зброю та звинуватили їх в озброєнні цивільних.

Так зване МЗС невизнаного Нагірного Карабаху заявило у середу вранці, що столиця Степанакерт (азербайджанська назва Ханкенді) та інші населені пункти зазнають масованих артилерійських, ракетних обстрілів і авіаударів. 

Вночі держсекретар США Ентоні Блінкен провів перемовини з лідерами країн.

Він закликав президента Азербайджану Ільхама Алієва негайно припинити ведення бойові дії у регіоні Нагірного Карабаху та сказав прем'єр-міністру Вірменії Пашиняну, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність країни

Глава пресслужби Міноборони Азербайджану Анар Ейвазов на брифінгу ввечері 19 вересня сказав, що Збройні сили Азербайджану в Карабасі взяли під контроль понад 60 бойових позицій вірменських сил.

Міністерство закордонних справ застерегло громадян України у зв'язку із загостренням безпекової ситуації в регіоні Карабаху. Там закликали утриматися від поїздок в регіон і уникати скупчень людей в Єревані.

Увечері Вірменія звернулась до ЄСПЛ з вимогою зупинити обстріли цивільних з боку Азербайджану. Зокрема, Єреван вимагав зобов'язати Баку припинити обстріли всіх цивільних об'єктів, населених пунктів і населення.

У середу, 20 вересня, влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню за пропозицією російських миротворців. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

Росія
Нагірний Карабах
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