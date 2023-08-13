Міноборони РФ заявило про збиття українських БПЛА над Курською та Бєлгородською областями
Уранці неділі, 13 серпня, міністерство оборони Росії вкотре повідомило про нібито успішне збиття українських безпілотників над територією Курської та Бєлгородської областей
Про це йдеться у повідомленні російського міноборони.
Там наголошують, що близько 11-ї години ранку за московським часом "припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом по об'єктах на території Російської Федерації".
Так, російські засоби ППО начебто виявили дрон та знищили його над територією Бєлгородської області. За даними міноборони РФ, потерпілих та руйнувань внаслідок інциденту немає.
Згодом від російського військового відомства надійшло повідомлення про ще одне збиття українського БПЛА. Через пів години після першого інциденту сили ППО Росії начебто збили ще один дрон над Курською областю.
Підтвердження цієї інформації від української сторони поки не надходило.
- До того ж увечері суботи, 12 серпня, Росія знову звинуватила Україну в атаці безпілотниками - над Бєлгородською областю російська протиповітряна оборона нібито знищила український ударний дрон.
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