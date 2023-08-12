Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

Він заявив, що нібито у Шебекінському міському окрузі спрацювала російська система ППО і збила БПЛА на підльоті до міста. За словами губернатора, станом на 17:52 інформація про наслідки поки не надходила.

Згодом у міністерстві оборони РФ розповіли, що близько 17.30 "припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку" одним безпілотним літальним апаратом по об'єктах на території Російської Федерації.

Російські засоби ППО начебто виявили та збили БПЛА над територією Бєлгородської області.

За даними міноборони РФ, внаслідок ймовірної атаки дронів постраждалих та руйнувань немає.