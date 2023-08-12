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У Росії заявили про збиття українського безпілотника в Бєлгородській області

12 серпня, 2023 субота
19:18
Війна з Росією БпЛА Backfire

Увечері суботи, 12 серпня, Росія знову звинуватила Україну в атаці безпілотниками - над Бєлгородською областю російська протиповітряна оборона нібито знищила український ударний дрон

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

Він заявив, що нібито у Шебекінському міському окрузі спрацювала російська система ППО і збила БПЛА на підльоті до міста. За словами губернатора, станом на 17:52 інформація про наслідки поки не надходила.

Згодом у міністерстві оборони РФ розповіли, що близько 17.30 "припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку" одним безпілотним літальним апаратом по об'єктах на території Російської Федерації.

Російські засоби ППО начебто виявили та збили БПЛА над територією Бєлгородської області.

За даними міноборони РФ, внаслідок ймовірної атаки дронів постраждалих та руйнувань немає.

  • У селі Колотилівка Красноярузького району Бєлгородської області у середу, 9 серпня, нібито впав невстановлений об'єкт: влада заявляє про одного постраждалого. Згодом стало відомо про одного жителя Бєлгородщини нібито після обстрілу з боку України.
  • Також вдень у суботу, 12 серпня, керівник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про спроби Сил оборони України завдати ракетних ударів по Кримському мосту. Детальніше - за посиланням.
Україна
Росія
Міністерство оборони
безпілотник
Бєлгород
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