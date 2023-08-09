Влада Бєлгородщини заявила про загибель росіянина від нібито обстрілу з боку України
У середу, 9 серпня, житель Бєлгородської області нібито загинув після обстрілу з боку України
Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.
Під обстріл ЗСУ нібито потрапило селище Горьківський Грайворонського міського округу.
"5 снарядів розірвалися в центрі селища, поряд зі школою. Одна людина загинула – у чоловіка осколкові поранення, несумісні з життям. Ще четверо людей постраждали: у трьох чоловіків осколкові поранення нижніх кінцівок, у жінки контузія. Бригадами швидкої допомоги вони доставляються до лікарень", - заявила російська влада.
- У селі Колотилівка Красноярузького району Бєлгородської області у середу, 9 серпня, нібито впав невстановлений об'єкт: влада заявляє про одного постраждалого.
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