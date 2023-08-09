Влада Бєлгородщини заявила про загибель росіянина від нібито обстрілу з боку України

Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.

Під обстріл ЗСУ нібито потрапило селище Горьківський Грайворонського міського округу.

"5 снарядів розірвалися в центрі селища, поряд зі школою. Одна людина загинула – у чоловіка осколкові поранення, несумісні з життям. Ще четверо людей постраждали: у трьох чоловіків осколкові поранення нижніх кінцівок, у жінки контузія. Бригадами швидкої допомоги вони доставляються до лікарень", - заявила російська влада.