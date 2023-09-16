Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці дрона по Бєлгородській області

Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці дрона по Бєлгородській області

16 вересня, 2023 субота
14:54
Війна з Росією дрон

У суботу, 16 вересня, міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку українського безпілотника по Бєлгородській області РФ

Про це пише міноборони РФ.

"16 вересня близько 13:00 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку  БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО буцімто знищила безпілотний літальний апарат над територією Білгородської області.

  • Нагадаємо, що російське міністерство оборони повідомило, що у ніч на суботу, 16 вересня, у небі над Калузькою та Тверською областями РФ начебто знищили два безпілотники, випущені Україною.
Росія
ППО
безпілотник
Читайте також:
14 вересня, 2023 четвер
WBC ухвалила рішення щодо бою Усика проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
16 вересня, 2023 субота
Нестора Шуфрича затримали. Але затримання і вирок, який вступив у законну силу, не синоніми
Рамзан Кадиров
15 вересня, 2023 п'ятниця
Кадиров перебуває у важкому стані, - розвідка
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.39
  • EUR
    Купівля 40.32
    Продаж 41.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
16 вересня
15:43
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росія завдала 5 ракетних ударів по Харкову: поранено п'ятеро людей
15:30
Огляд
Олександр Усик
Усик - Ф'юрі, українець і Формула-1, збірна України і Євро-2024: головні новини українського спорту за тиждень
15:17
зарплата
Мінекономіки ухвалило Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року
15:14
Харківщина
Росіяни обстріляли Козачу Лопань та Куп'янський район на Харківщині: 2 загиблих, 2 поранених
15:07
російські автомобільні номери
Польща з 17 вересня забороняє вʼїзд на авто з російськими номерами
15:05
гроші
"Живемо, як у 90-ті", - у міській раді Маріуполя розповіли про ситуацію із зарплатами в місті
15:05
Олександр Павлій
У 47-мої бригади "Маґура" новий командир, - ЗМІ
14:56
Ексклюзив
російський військовий корабель
У Силах оборони зазначили, що ворог цього дня досить цікаво розмістив корабельне угруповання
14:50
долар валюта обмін
НБУ дозволив банкам продавати більше валютної готівки, а населення зможе частіше оплачувати лікування за кордоном
14:47
"Запорожець за Дунаєм"
Національна оперета України відкрила новий 89-й театральний сезон
14:18
Одещина
Росія 118 разів атакувала українські порти після виходу із зернової угоди
14:13
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 вересня: скільки коштує долар та євро
14:07
OPINION
Віталій Бала
Мобілізація від влади: ініціативи не витримують критики
14:00
Ексклюзив
Реджеп Ердоган та Путін
Американський дипломат Брайза пояснив, що насправді прикриває Росія й Туреччина зерновою угодою
13:57
зернова угода ,експорт зерна, Одещина, економіка
Перші цивільні судна пройшли тимчасовим коридором до українських портів
13:24
Ексклюзив
Марк Фейгін
Фейгін: Удари по території РФ та окупованому Криму ведуть до обнуління сенсу так званого СВО
13:04
Михайло Подоляк
Подоляк назвав причини, чому Росія прагне "переговорів"
13:01
Ексклюзив
Георгій Гонгадзе
Роковини викрадення Георгія Гонгадзе: у Києві вшанували пам'ять журналіста та медійників, загиблих у війні з Росією
12:52
Морські дрони SeaBaby
Безпілотників й атак буде більше, а російських кораблів менше, - Федоров
12:45
росія мобілізація
РосЗМІ отримали вказівку від Путіна приховувати другу хвилю мобілізації перед майбутніми виборами в РФ
12:00
OPINION
Сергій Таран
В ООН забули, для чого створювалася організація
11:30
Огляд
міжнародний огляд
Кім Чен Ин у захваті від російської зброї, Захід боїться зближення РФ і Північної Кореї, Зеленський пригрозив сусідам через зерно. Акценти світових ЗМІ 16 вересня
11:14
Ентоні Блінкен
Рішення щодо того, як Україна буде використовувати ATACMS, залишається за нею, - Блінкен
11:00
Інтерв’ю
Сармат
Поворот не туди: історія бойового завдання групи українських розвідників
10:54
Макіївка
На ТОТ окупанти навмисно затримують заробітні плати і підвищують ціни на продукти й послуги після завершення псевдовиборів
10:42
Харківщина
Армія РФ за добу атакувала 8 регіонів України: 3 поранених
10:35
У Дніпрі на ремонті шкільного даху вкрали 1 млн грн з бюджету: ДБР повідомило про підозру заступниці мера та підряднику
10:31
окупанти в Криму
У напрямку Новоазовська зафіксували 20 вантажівок з російськими військовими, - Андрющенко
10:23
Ексклюзив
Генерал Романенко розповів, яку зброю отримає Україна найближчим часом
10:18
прапори України та США
Обидві палати Конгресу США підтримують продовження фінансової допомоги Україні, - Салліван
10:13
Відійшла у вічність українська журналістка Інна Кузнецова
10:02
OPINION
Карл Волох
Вибори знищать моновладу, а тому вони потрібні
10:01
окупанти Маріуполь
На ТОТ Луганщини росіяни вирішили демонтувати системи водо- та теплопостачання, - ОВА
09:58
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Сили оборони на півдні знищили 3 човни РФ разом із окупантами, - Гуменюк
09:47
ДТП у Харкові
У Харкові сталася ДТП за участі чотирьох автівок: серед постраждалих двоє дітей
09:29
Запуск супутників Starlink
SpaceX здійснила черговий запуск Starlink: на орбіту вивели ще 22 супутники
09:25
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 кораблів РФ: чи є ракетоносії
09:17
ракета
Британська розвідка вважає, що Росія готує нові удари по інфраструктурі України взимку
09:08
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин в Росії: Шойгу показав лідеру КНДР ядерні бомбардувальники та гіперзвукові ракети РФ
08:57
ракетний удар по Севастополю
Спецпризначенці розповіли про деталі операції у Севастополі та знищення двох суден РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV