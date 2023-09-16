Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці дрона по Бєлгородській області
У суботу, 16 вересня, міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку українського безпілотника по Бєлгородській області РФ
Про це пише міноборони РФ.
"16 вересня близько 13:00 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО буцімто знищила безпілотний літальний апарат над територією Білгородської області.
- Нагадаємо, що російське міністерство оборони повідомило, що у ніч на суботу, 16 вересня, у небі над Калузькою та Тверською областями РФ начебто знищили два безпілотники, випущені Україною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.39
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе