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Міноборони США замовило ракети AMRAAM на понад $1 млрд, зокрема й для України

21 червня, 2023 середа
11:15
Світ Пентагон

Міністерство оборони США уклало угоду з американською оборонною компанією Raytheon Missiles and Defense щодо замовлення ракет середньої дальності AMRAAM вартістю $1,1 млрд

Про це зазначається у пресрелізі Пентагона.

Контракт передбачає виробництво ракет, телеметричної системи класу "повітря-повітря" AMRAAM, запасних частин, а також інженерно-технічну підтримку виробництва.

Очікується, що виробництво буде завершене до 31 січня 2027 року.

Також повідомляється, що контракт передбачає незасекречені закордонні військові постачання до України, Бахрейну, Бельгії, Болгарії, Канади, Фінляндії, Угорщини, Італії, Японії, Нідерландів, Норвегії, Катару, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Південної Кореї, Іспанії, Швейцарії та Великої Британії - на них припадає 39% від вартості контракту. 

Довідково: AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) - американська всепогодна керована ракета класу "повітря - повітря" середньої дальності. Ракети цього сімейства знаходяться на озброєнні винищувачів країн НАТО та інших союзників США.

  • Проведений аудит військової допомоги Україні з боку США виявив розбіжність у розмірі 6,2 мільярда доларів між оцінною та фактичною вартістю наданого обладнання. Американське міноборони переоцінило озброєння через бухгалтерську помилку.
зброя
Пентагон
США
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