Міноборони США замовило ракети AMRAAM на понад $1 млрд, зокрема й для України

Про це зазначається у пресрелізі Пентагона.

Контракт передбачає виробництво ракет, телеметричної системи класу "повітря-повітря" AMRAAM, запасних частин, а також інженерно-технічну підтримку виробництва.

Очікується, що виробництво буде завершене до 31 січня 2027 року.

Також повідомляється, що контракт передбачає незасекречені закордонні військові постачання до України, Бахрейну, Бельгії, Болгарії, Канади, Фінляндії, Угорщини, Італії, Японії, Нідерландів, Норвегії, Катару, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Південної Кореї, Іспанії, Швейцарії та Великої Британії - на них припадає 39% від вартості контракту.

Довідково: AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) - американська всепогодна керована ракета класу "повітря - повітря" середньої дальності. Ракети цього сімейства знаходяться на озброєнні винищувачів країн НАТО та інших союзників США.