Про це заявила на брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, передають CNN.

Помилка в розрахунках виникла тому, що служби Пентагону використовували вартість обладнання, яке заміщує передану техніку, а не так звану залишкову вартість, "тим самим завищуючи вартість обладнання, яке було вилучене з американських запасів й надане Україні", зауважила вона.

За остаточними розрахунками, помилка становила 3,6 млрд доларів у поточному фінансовому році та 2,6 млрд доларів у 2022 фінансовому році, який завершився наприкінці вересня. Тобто загалом 6,2 мільярда доларів.

Таким чином Пентагон має додаткові гроші, які можна використовувати для нової допомоги України під час контрнаступу проти Росії. І це перед завершенням фінансового року, коли фінансування конгресу починає скорочуватися.

Представниця Пентагону підкреслила, що виявлена невідповідність жодним чином не обмежує розмір жодного з пакетів допомоги Україні, який виділявся з запасів американської армії, як і схваленого конгресом фінансування з цією ж метою.

Також Сінгх додала, що після виявлених помилок американське відомство отримало нові вказівки з оцінки вартості наданого Україні обладнання, "щоб гарантувати, що ми використовуємо найточніші методи обліку".

Допомога США Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Америка надала нашій країні військову допомогу на близько 40 млрд доларів і продовжує це робити. Зокрема, 7 червня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Штати мають достатньо фінансування для підтримки України у 2023 році.

А 9 червня США оголосили про пакет військової підтримки України на загальну суму понад 2 млрд доларів. Він включає боєприпаси для систем ППО Patriot, системи ППО HAWK та ракети, артилерійські снаряди, безпілотники Puma та інше.

Вже згодом американці заявили про новий пакет військової допомоги для України вартістю 325 мільйонів доларів, до якого входять додаткові боєприпаси й бронетехніка.

Крім того, американські партнери виділили додаткову гуманітарну допомогу в розмірі 205 мільйонів доларів на підтримку українського народу.