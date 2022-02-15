Міноборони Тайваню заявило про порушення повітряного простору китайським літаком
Міністерство оборони Тайваню заявило, що китайський цивільний літак пролетів дуже близько до віддаленого острова, контрольованого острівною державою
Про це повідомляє Reuters.
Згідно із заявою міністерства, 5 лютого невеликий китайський цивільний літак пролетів дуже близько до віддаленого острова, контрольованого Тайванем, поруч із узбережжям Китаю.
Попередньо не ідентифікувавши літак, міністерство заявило, що підтвердило, що це був китайський цивільний Y-12, легкий двомоторний літак.
У Міноборони Тайваню вважають, що Китай, можливо, пробує нову стратегію, щоб перевірити військову реакцію.
"Щодо інциденту в Донгіні, звичайно, ми винесли попереднє рішення, і ми не можемо виключити, що вони використовують цивільну авіацію для перевірки відповідей наших військових", - сказав журналістам речник міністерства Ши Шунь Вен.
Протягом останніх двох років Тайвань скаржився на військову активність Китаю поблизу нього, в основному китайські військово-повітряні сили, які летять в зону протиповітряної оборони Тайваню біля його південно-західного та південного узбережжя.
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