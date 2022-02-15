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Міноборони Тайваню заявило про порушення повітряного простору китайським літаком

15 лютого, 2022 вiвторок
12:33
Світ літак

Міністерство оборони Тайваню заявило, що китайський цивільний літак пролетів дуже близько до віддаленого острова, контрольованого острівною державою

Про це повідомляє Reuters.

Згідно із заявою міністерства, 5 лютого невеликий китайський цивільний літак пролетів дуже близько до віддаленого острова, контрольованого Тайванем, поруч із узбережжям Китаю.

Попередньо не ідентифікувавши літак, міністерство заявило, що підтвердило, що це був китайський цивільний Y-12, легкий двомоторний літак.

У Міноборони Тайваню вважають, що Китай, можливо, пробує нову стратегію, щоб перевірити військову реакцію.

"Щодо інциденту в Донгіні, звичайно, ми винесли попереднє рішення, і ми не можемо виключити, що вони використовують цивільну авіацію для перевірки відповідей наших військових", - сказав журналістам речник міністерства Ши Шунь Вен.

Протягом останніх двох років Тайвань скаржився на військову активність Китаю поблизу нього, в основному китайські військово-повітряні сили, які летять в зону протиповітряної оборони Тайваню біля його південно-західного та південного узбережжя.

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Китай
Тайвань
КНР
повітряний простір
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2022, вiвторок
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