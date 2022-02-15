Міноборони Тайваню заявило про порушення повітряного простору китайським літаком

Про це повідомляє Reuters.



Згідно із заявою міністерства, 5 лютого невеликий китайський цивільний літак пролетів дуже близько до віддаленого острова, контрольованого Тайванем, поруч із узбережжям Китаю.



Попередньо не ідентифікувавши літак, міністерство заявило, що підтвердило, що це був китайський цивільний Y-12, легкий двомоторний літак.



У Міноборони Тайваню вважають, що Китай, можливо, пробує нову стратегію, щоб перевірити військову реакцію.



"Щодо інциденту в Донгіні, звичайно, ми винесли попереднє рішення, і ми не можемо виключити, що вони використовують цивільну авіацію для перевірки відповідей наших військових", - сказав журналістам речник міністерства Ши Шунь Вен.



Протягом останніх двох років Тайвань скаржився на військову активність Китаю поблизу нього, в основному китайські військово-повітряні сили, які летять в зону протиповітряної оборони Тайваню біля його південно-західного та південного узбережжя.



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