Міноборони України досі оцінює ймовірність нових ударів Росії як "низьку"

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій сьогодні, 6 лютого 2022 року, на сайті відомства, передає Еспресо.TV.



"Наразі усі події, які фіксуються, є очікуваними і відбуваються у рамках раніше оголошених прогнозів", - наголошують у Міністерстві.

Збройні Сили України, Національна гвардія України, підрозділи Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та інші органи сектору національної безпеки та оборони "у межах компетенції здійснюють планові заходи щодо нейтралізації потенційних загроз".



Читайте і дивіться: Чи готова Україна до атаки Росії з Білорусі? Ексклюзив від Тетяни Чорновол

"На даний момент усе відбувається у рамках наших оцінок. За кілька днів розпочнеться активна фаза російсько-білоруських навчань, які триватимуть до 20 лютого. Одночасно плануються навчання частини підрозділів Південного військового округу РФ.



Як я повідомляв на брифінгу у четвер, наразі до Білорусі прибувають частини зі Східного і Центрального військових округів РФ, за якими ми кілька тижнів спостерігали. Деякі підрозділи ще на під’їзді. З нашого боку робиться усе необхідне для контролю подібних ситуацій.



Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний раніше акцентував, що, починаючи з жовтня минулого року, вживаються необхідні заходи - і на рівні планування, і на рівні практичних навчань - щодо відсічі агресору. У п’ятницю пройшли великі навчання відомств системи МВС, на які я був запрошений. Тобто ми діємо планово, скоординовано, щоб виключити будь-які провокації", - сказав міністр оборони України Олексій Резніков.



Дивіться і читайте: Лукашенко про війну з Україною: "Максимум 3-4 дні. Автомати дерев'яні... Там нікому проти нас воювати. Володя Зеленський трухнув"

Одночасно в Україні відбувається розгортання Сил територіальної оборони Збройних Сил України та проводяться навчання з оборонною зброєю, отриманою у рамках міжнародної допомоги.

"Безпрецедентна військова допомога від партнерів суттєво підвищила наші спроможності до опору. З оборонною зброєю вже активно тренуються наші військові. Це дуже ефективний засіб стримування.



Так само набирає обертів розгортання Сил ТрО Збройних Сил України. Відбувається велика кількість підготовчих заходів з громадянами", - продовжив Резніков.



За словами міністра, Міноборони "володіє усією повнотою інформації і реалістично оцінює ситуацію".



"Зараз може лунати багато різних гіпотетичних оцінок і прогнозів. Особливо - в іноземних ЗМІ. Деякі вже навіть про вторгнення Росії оголосили, яке, щоправда, відбулося 8 років тому. Хочу ще раз підкреслити, про що я вже неодноразово казав раніше. Обов’язок військових - прораховувати усі можливі сценарії, навіть найгірші, і робити усе належне для нейтралізації загроз. Це зараз і відбувається. Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька", - підсумував Олексій Резніков.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb