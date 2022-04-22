Міноборони України внесло затонулий крейсер "Москва" до списку підводної культурної спадщини України
Уражений двома ракетами "Нептун" флагман ЧФ Росії став пам'яткою з номером 2064 реєстру підводної спадщини України
Про це повідомило Міністерство оборони України.
"За 80 миль від Одеси, знаменитим крейсером і найбільш затонулим об’єктом дна Чорного моря можна буде милуватися, особливо не занурюючись. Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, усі сліди людської діяльності на дні Чорного моря, в межах економічної діяльності нашої держави є власністю України!" – підкреслили у відомстві.
Крейсер поставили на облік в Національному військово-морському музеї України.
"Москва" перебуває на глибині 45-50 метрів.
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