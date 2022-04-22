Про це повідомило Міністерство оборони України.

"За 80 миль від Одеси, знаменитим крейсером і найбільш затонулим об’єктом дна Чорного моря можна буде милуватися, особливо не занурюючись. Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, усі сліди людської діяльності на дні Чорного моря, в межах економічної діяльності нашої держави є власністю України!" – підкреслили у відомстві.



Крейсер поставили на облік в Національному військово-морському музеї України.



"Москва" перебуває на глибині 45-50 метрів.

