Міноборони Узбекистану: з 14 серпня в країну втекли 22 літаки та 24 гелікоптери ВПС Афганістану

Про це розповідає gazeta.uz з посиланням на Міноборони Узбекистану.



За два дні повітряний простір Узбекистану незаконно перетнули 22 військових літака і 24 гелікоптери, в яких знаходилися 585 озброєних військовослужбовців Афганістану.



Під час супроводу авіації ВПС Афганістану зіткнулися літак Узбекистану МіГ-29 і афганський Embraer 314.



Повітряні судна були примусово приземлені в міжнародному аеропорту міста Термез, повідомила в понеділок пресслужба Генеральної прокуратури Узбекистану.



15 серпня три військові літаки Embraer 314 Афганістану запросили дозвіл на посадку в аеропорту "Ханабад"в місті Карші. Вони були перенаправлені в аеропорт "Термез" при супроводі двох військових літаків ВПС Узбекистану МіГ-29.



"Однак в ході супроводу літаки Embraer 314 і МІГ-29 зіткнулися і впали в Шерабадському районі Сурхандар'їнської області. Пілоти цих літаків катапультувалися і приземлилися на парашутах", - йдеться в повідомленні.



У той же день 158 афганських громадян і військовослужбовців через річку Амудар'я незаконно проникли на територію Термезького району Узбекистану.



Генпрокурор Узбекистану порушив кримінальну справу за незаконний в'їзд в Узбекистан за попередньою змовою групою осіб.



Раніше в Термезі були госпіталізовані двоє льотчиків Афганістану і один льотчик Узбекистану.



Міноборони Узбекистану заявило, що сили ППО Військово-повітряних сил запобігли спробі незаконного перетину кордону військовим літаком Афганістану.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb