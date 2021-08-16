Міноборони Узбекистану: з 14 серпня в країну втекли 22 літаки та 24 гелікоптери ВПС Афганістану
В МО Узбекистану уточнили, що не збивали борт афганців - сили протиповітряної оборони країни супроводжували літаки ВПС Афганістану і в результаті нещасного випадку узбецький МіГ-29 зіткнувся з афганським Embraer 314
Про це розповідає gazeta.uz з посиланням на Міноборони Узбекистану.
За два дні повітряний простір Узбекистану незаконно перетнули 22 військових літака і 24 гелікоптери, в яких знаходилися 585 озброєних військовослужбовців Афганістану.
Під час супроводу авіації ВПС Афганістану зіткнулися літак Узбекистану МіГ-29 і афганський Embraer 314.
Повітряні судна були примусово приземлені в міжнародному аеропорту міста Термез, повідомила в понеділок пресслужба Генеральної прокуратури Узбекистану.
15 серпня три військові літаки Embraer 314 Афганістану запросили дозвіл на посадку в аеропорту "Ханабад"в місті Карші. Вони були перенаправлені в аеропорт "Термез" при супроводі двох військових літаків ВПС Узбекистану МіГ-29.
"Однак в ході супроводу літаки Embraer 314 і МІГ-29 зіткнулися і впали в Шерабадському районі Сурхандар'їнської області. Пілоти цих літаків катапультувалися і приземлилися на парашутах", - йдеться в повідомленні.
У той же день 158 афганських громадян і військовослужбовців через річку Амудар'я незаконно проникли на територію Термезького району Узбекистану.
Генпрокурор Узбекистану порушив кримінальну справу за незаконний в'їзд в Узбекистан за попередньою змовою групою осіб.
Раніше в Термезі були госпіталізовані двоє льотчиків Афганістану і один льотчик Узбекистану.
Міноборони Узбекистану заявило, що сили ППО Військово-повітряних сил запобігли спробі незаконного перетину кордону військовим літаком Афганістану.
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