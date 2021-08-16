Міноборони Узбекистану заявило, що афганський літак урядових сил збили їхні засоби ППО

Про це розповідає gazeta.uz, передає "РБК-Україна".



В Міноборони Узбекистану розповіли, що 15 серпня в Шерабадському районі Сурхандар'їнської області силами ППО Військово-повітряних сил Узбекистану були попереджено спробу незаконного перетину повітряного простору країни військовим літаком Афганістана.



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В МО Узбекистану додали, що проводиться розслідування за фактом інциденту. За попередніми даними жертв немає.

Зазначимо, раніше повідомлялося про падіння літака урядових військ Афганістану на півдні Узбекистану. Також відомо, що двоє військовослужбовців Афганістану були госпіталізовані. Пасажирам нібито вдалося покинути падаючий літак за допомогою парашутів.