Про це повідомило Міноборони у telegram.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов прокоментував публікацію американського телеканалу CNN, який 20 липня поширив інформацію про нібито розкрадання Україною західного озброєння. Він зазначив, що інспекція США по лінії матеріально-технічної допомоги не має претензій до українського обліку озброєння та військової техніки.

"Артилерія, боєприпаси, складні системи ППО, бронетехніка – в Україні усе обліковано. Минулого року було впроваджено автоматизовану систему обліку і проходження всього ОВТ через логістику. За допомогою партнерів уведено програми LOGFAS і "Каравай", які дозволяють по штрих-коду і QR-коду супроводжувати військову техніку до військової частини, а, в разі потреби, приїхати туди і побачити, що там є", – поінформував Гаврилов.