Міноборони відповіло на публікацію про нібито розкрадання західної зброї, наданої Україні
Міністерство оборони прокоментувало інформацію ЗМІ про нібито випадки розкрадання західної зброї: інспекція США претензій до України не має
Про це повідомило Міноборони у telegram.
Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов прокоментував публікацію американського телеканалу CNN, який 20 липня поширив інформацію про нібито розкрадання Україною західного озброєння. Він зазначив, що інспекція США по лінії матеріально-технічної допомоги не має претензій до українського обліку озброєння та військової техніки.
"Артилерія, боєприпаси, складні системи ППО, бронетехніка – в Україні усе обліковано. Минулого року було впроваджено автоматизовану систему обліку і проходження всього ОВТ через логістику. За допомогою партнерів уведено програми LOGFAS і "Каравай", які дозволяють по штрих-коду і QR-коду супроводжувати військову техніку до військової частини, а, в разі потреби, приїхати туди і побачити, що там є", – поінформував Гаврилов.
- Пентагон вже проводив перевірку використання Україною західної зброї у 2022 році. Тоді представники США не виявили ознак того, що вона перенаправляється не за призначенням.
- 16 лютого стало відомо, що Міністерство оборони України реалізує проєкт автоматизації логістичних процесів, зокрема вводить автоматизацію обліку речового майна й запчастин для техніки на базі німецької системи SAP.
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