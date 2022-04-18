Міносвіти дозволило зараховувати першокласників до школи без стандартного пакету документів

Про це йдеться у рекомендаціях щодо зарахування в Україні дітей до першого класу в умовах воєнного часу.

Згідно з рекомендаціями до заяви одного з батьків (або повнолітнього) додаються: по-перше, копія свідоцтва про народження або документа, що засвідчує особу (у разі подання копії перевіряється оригінал). По-друге, потрібно надати медичну довідку за формою первинної облікової документації №086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду" (оригінал або копія).



Проте діти внутрішньо переміщених осіб, які мають відповідні довідки про взяття на облік, можуть зараховуватися до першого класу без одного або обох цих документів, наголошує Міністерство.



"У зв’язку з воєнним станом під час прийому документів необхідно враховувати, що діти (або один із батьків), які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, а також не мають одного чи обох документів, також зараховуються до закладів загальної середньої освіти", - йдеться у рекомендаціях Міносвіти.

Якщо у дитини немає свідоцтва про народження, керівник закладу невідкладно має поінформувати орган опіки та піклування для сприяння в оформленні документа.



Якщо школа набрала максимальну кількість потенційних першокласників, вона має запропонувати перелік шкіл, доступних та наближених до місця проживання сім'ї, а також сприяти зарахуванню дітей до обраних навчальних закладів, зауважують у Міністерстві.

Нагадаємо, у перший тиждень роботи нову українську школу в Таллінні відвідали 70 дітей.



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