Міносвіти створить робочу групу для перевірки роботи Нацкомісії зі стандартів державної мови
МОН провело нараду щодо розв'язання проблемних питань організації роботи Національної комісії зі стандартів державної мови і вирішило створити робочу групу для перевірки роботи Комісії
Нарада відбулася на виконання доручення прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, передає Укрінформ.
Так, до обговорнення долучились фахівці Секретаріату Кабінету міністрів, Національного агентства України з питань державної служби, представники МОН і члени Національної комісії зі стандартів державної мови.
"Урахувавши позицію членів Комісії було вирішено ініціювати створення міжвідомчої робочої групи, яка виконуватиме комплексну перевірку роботи та стан виконавської дисципліни в роботі Комісії. За результатами наради члени Комісії отримали рекомендації щодо сумлінного виконання роботи та покладених на них функцій", - йдеться у повідомленні.
Довідка: Нацкомісію створили у 2019 році, її метою є розвиток української мови, а також її послідовна та наукова обґрунтована стандартизація. Нацкомісія організовує іспитовий процес з української для громадян, які прагнуть обійняти в Україні державну посаду і затверджує стандарти державної мови - правопис та зміни до нього.
- Нагадаємо, раніше Нацкомісія зі стандартів державної мови заявила про рейдерське захоплення в особі низки членів комісії і звернулася до Кабміну із проханням провести розслідування.
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