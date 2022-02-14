Міносвіти створить робочу групу для перевірки роботи Нацкомісії зі стандартів державної мови

Нарада відбулася на виконання доручення прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, передає Укрінформ.



Так, до обговорнення долучились фахівці Секретаріату Кабінету міністрів, Національного агентства України з питань державної служби, представники МОН і члени Національної комісії зі стандартів державної мови.

"Урахувавши позицію членів Комісії було вирішено ініціювати створення міжвідомчої робочої групи, яка виконуватиме комплексну перевірку роботи та стан виконавської дисципліни в роботі Комісії. За результатами наради члени Комісії отримали рекомендації щодо сумлінного виконання роботи та покладених на них функцій", - йдеться у повідомленні.



Довідка: Нацкомісію створили у 2019 році, її метою є розвиток української мови, а також її послідовна та наукова обґрунтована стандартизація. Нацкомісія організовує іспитовий процес з української для громадян, які прагнуть обійняти в Україні державну посаду і затверджує стандарти державної мови - правопис та зміни до нього.



Нагадаємо, раніше Нацкомісія зі стандартів державної мови заявила про рейдерське захоплення в особі низки членів комісії і звернулася до Кабміну із проханням провести розслідування.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb