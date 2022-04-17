Міносвіти України перегляне місце Росії в шкільних програмах з історії та літератури, - голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак
Українську програму переглянуть в Міносвіти, спеціальна комісія має вирішити, які твори російської літератури залишити, а які - прибрати
Про це повідомив голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак в ефірі єдиного телемарафону.
"Є класичні твори, які вивчає весь світ, є Достоєвський, Чехов чи Толстой. Але вичищати те, що несе якусь пропагандистську частку, - це будемо робити. Класику, напевно, варто вивчати", - сказав Бабак.
За його словами, "вилучення" стосуватиметься не тільки літератури, а й історії. Для цього є фахові групи в Міністерстві освіти.
Крім того, він Бабак заперечив, що Україна повністю відмовиться від уроків російської мови в школах, тому що це може порушити права дітей національних меншин.
- Нагадаємо, Міносвіти рекомендує школам самостійно обрати дату завершення навчання.
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