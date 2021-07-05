Мінреінтеграції виплатило по 100 тис.грн 33 ексв'язням Кремля

Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.



3,3 млн грн перераховані нарахунки 33 громадян з 57, що 3 червня визнані комісією такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії.



Після надходження необхідних документів, матеріальну допомогу отримають ще 24 ексв'язні Кремля.



"Мінреінтеграції продовжує роботу зі спрощення механізму надання допомоги громадянам, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації (незаконно засудженим, військовополоненим)", - йдеться у повідомленні.



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