Мінсоцполітики перенесло на серпень виплати пенсійних надбавок для військових: скільки складе підвищення

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.



Згідно з повідомленням, пенсії зростуть для 400 тис. осіб. Підвищені пенсії будуть виплачені у серпні з доплатою до підвищених розмірів за липень.



Відтак, мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій зросте на 45% і становитиме 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Раніше ця виплата становила 165% прожиткового мінімуму для цієї групи осіб.



Крім того, на 2 тис. грн підвищено пенсії військовослужбовцям, призначені до 1 березня 2018 року, та встановлено з 1 липня мінімальну пенсійну виплату із урахуванням надбавок, підвищень, доплат особам, яким вона призначена у розмірі 3 854 грн.

Нагадаємо, 14 липня під будівлею парламенту відбувся мітинг ветеранів, які вимагали перерахунку пенсій.

Кабінет міністрів у той же день схвалив проведення перерахунку пенсій для військовослужбовців.