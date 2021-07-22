Мінсоцполітики перенесло на серпень виплати пенсійних надбавок для військових: скільки складе підвищення
Міністерство соціальної політики перенесло на серпень підвищення пенсійних виплат для військових
Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.
Згідно з повідомленням, пенсії зростуть для 400 тис. осіб. Підвищені пенсії будуть виплачені у серпні з доплатою до підвищених розмірів за липень.
Відтак, мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій зросте на 45% і становитиме 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Раніше ця виплата становила 165% прожиткового мінімуму для цієї групи осіб.
Крім того, на 2 тис. грн підвищено пенсії військовослужбовцям, призначені до 1 березня 2018 року, та встановлено з 1 липня мінімальну пенсійну виплату із урахуванням надбавок, підвищень, доплат особам, яким вона призначена у розмірі 3 854 грн.
- Нагадаємо, 14 липня під будівлею парламенту відбувся мітинг ветеранів, які вимагали перерахунку пенсій.
- Кабінет міністрів у той же день схвалив проведення перерахунку пенсій для військовослужбовців.
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