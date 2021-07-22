Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Мінсоцполітики перенесло на серпень виплати пенсійних надбавок для військових: скільки складе підвищення

Мінсоцполітики перенесло на серпень виплати пенсійних надбавок для військових: скільки складе підвищення

22 липня, 2021 четвер
13:36
Економіка

Міністерство соціальної політики перенесло на серпень підвищення пенсійних виплат для військових

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Згідно з повідомленням, пенсії зростуть для 400 тис. осіб. Підвищені пенсії будуть виплачені у серпні з доплатою до підвищених розмірів за липень.

Відтак, мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій зросте на 45% і становитиме 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Раніше ця виплата становила 165% прожиткового мінімуму для цієї групи осіб.

Крім того, на 2 тис. грн підвищено пенсії військовослужбовцям, призначені до 1 березня 2018 року, та встановлено з 1 липня мінімальну пенсійну виплату із урахуванням надбавок, підвищень, доплат особам, яким вона призначена у розмірі 3 854 грн.

  • Нагадаємо, 14 липня під будівлею парламенту відбувся мітинг ветеранів, які вимагали перерахунку пенсій.
  • Кабінет міністрів у той же день схвалив проведення перерахунку пенсій для військовослужбовців.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
військові
пенсії
доплати
Мінсоцполітика
Читайте також:
Байден і Меркель
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
21 липня, 2021 середа
"Поки ти спав". Як Байден і Меркель визначають долю України без неї самої через погрози Зеленського 
Богдан Грицай
20 липня, 2021 вiвторок
Після конфлікту з Усиком українського борця Грицая забрали до армії
Бій Ломаченко - Лопес
20 липня, 2021 вiвторок
Лопес вирішив відмовитися від титулу IBF заради реваншу з Ломаченком
Київ
+24
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.09
    Купівля 27.09
    Продаж 27.3
  • EUR
    Купівля 31.85
    Продаж 32.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
22 липня
15:51
Уряд виділив 106 млн грн на оновлення авіації для рятувальників
15:48
В Україну йде спека, у Карпатах очікуються локальні дощі, - синоптик Наталка Діденко
15:43
Олександр Дубілет
Справа ПриватБанку: апеляційна палата ВАКС скасувала заочний арешт Дубілета
15:36
Індонезія
Індонезія встановила новий добовий антирекорд смертності від коронавірусу: понад 14 тис. випадків
15:33
covid
Антирекорд випадків COVID-19: в окупованому Севастополі впродовж доби захворіли майже 150 людей
15:20
Кулеба Сійярто
У Будапешті встановлять хрест загиблим за Україну, на Закарпатті розмістять угорське військове кладовище, - Кулеба після зустрічі з Сійярто
15:15
З щорічним прибутком у $150 млн: СБУ розкрила схему з оформлення документів для моряків
З щорічним прибутком у $150 млн: СБУ розкрила схему з оформлення документів для моряків
15:10
PR
В UFL відкрили квіткові магазини в Харкові, Одесі та Львові
14:52
газ
Кремль прокоментував можливість транзиту газу через Україну після 2024 року
14:51
НБУ очікує від МВФ $2,7 млрд протягом кілької тижнів
14:50
За умови конфіденційності англійською мовою: у Нідерландах оштрафували TikTok на €750 тис.
14:39
“Комусь був потрібен еталон політичного цинізму”: ОПУ про позов РФ проти України в ЄСПЛ
14:22
Найближчим часом інфляція перевищить рівень 10%, - НБУ
14:11
Китай виступив проти аудиту своїх лабораторій експертами ВООЗ в рамках розслідування походження COVID-19
14:05
НБУ
НБУ підвищив облікову ставку до 8% річних
14:01
COVID
Рівень госпіталізацій через коронавірус перевищений у трьох областях
13:55
Зеленський
Зеленський підписав закон про агрострахування
13:48
Злива Маріуполь
Злива накрила Маріуполь: затопило дороги, а жителі залишилися без світла
13:32
МЗС
В українському МЗС заперечили, що Вашингтон вів консультації щодо "Північного потоку-2" перед переговорами з Берліном
13:31
коронавірус
Штам коронавірусу “Дельта”: чи посилять карантин у Києві через нові випадки
13:13
У Києві після реконструкції відкрили Центральний автовокзал
13:10
Віталій Кличко
Тепер у Києві зробити щеплення двома вакцинами від COVID-19 можуть всі охочі, - Кличко
13:10
Зеленський
"Вагнергейт": Шевченківський райсуд зобов'язав ДБР відкрити провадження щодо Зеленського
12:56
сервіс безпілотних таксі
У Китаї почали тестувати сервіс безпілотних таксі: наразі усі подорожі безкоштовні
12:50
вагон
Галузеві організації металургів просять Зеленського відкликати підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення
12:44
Україна та Угорщина взаємно визнаватимуть документи про освіту
12:28
Євген Хасоєв
Польща за російським запитом затримала бурятського правозахисника
12:19
У Києві суддя на автомобілі збила стовп, врізалась у дерево та ледь не наїхала на пішоходів
12:13
Зеленський
Зеленський підписав закон про закупівлі товарів для боротьби з COVID-19 без використання Prozorro
11:58
Карл Волох
"Північний потік-2" можна зупинити або обмежити на етапі сертифікації", − політичний аналітик Карл Волох
11:55
Нацрада
Нацрада відмовляється виконувати закон про мову, - спільнота “Мова об'єднує”
11:55
Кіпр
Після заяв Ердогана Кіпр підніме питання окупованого міста в Радбезі ООН
11:51
Мінцифри оголосило тендер на розробку англомовної версії "Дії"
11:48
Pfizer вакцина
Дві дози Pfizer показали 88% ефективності від штаму "Дельта", - вчені
11:30
На Херсонщині викрито агентурну мережу ФСБ, яку організував колишній співробітник СБУ
11:20
Зеленський
Зеленський підписав закон щодо тимчасового скасування штрафів за порушення в’їзду на окуповані території
11:18
ЄСПЛ
Росія позвалась проти України в ЄСПЛ: звинувачує в обстрілах своєї території, збитті "Боїнга" та ще по 8 статтях
10:54
Зеленський підписав закон про залучення Франції до оновлення парку локомотивів Укрзалізниці
10:50
COVID-вакцина
На Полтавщині вимкнули світло в медзакладі, де знаходиться вакцина Pfizer: для неї потрібна наднизька температура
10:45
Луї ван Гал
Збірна Нідерландів після провалу на Євро-2020 знайшла нового тренера
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV