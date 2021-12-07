Мінсоцполітики виступає за збільшення матеріальної допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн
Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна виступила за збільшення допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн
Про це вона заявила на всеукраїнському форумі "України 30. Саміт "Діти" у вівторок, 7 грудня.
"Ми хочемо, щоб наступного року допомогу при народженні дитини було збільшено. Ця допомога вже кілька років не індексується, вона є фіксованою", - сказала Лазебна.
За її словами, Мінсоцполітики просить Верховну Раду збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн.
Довідка: В Україні допомога при народженні дитини становить 41 280 грн. Виплату допомоги здійснюють одноразово у сумі 10 320 грн., решту суми допомоги виплачують протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн на місяць).
- Нагадаємо, законопроєкт про збільшення допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн подали до Ради 27 червня 2021.
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