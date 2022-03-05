Мінсоцполітики: за минулу добу в Україну доставили 3500 тонн гуманітарної допомоги

Про це повідомляє Мінсоцполітики.



"Ми спростили всі можливі процедури для постачальників та отримувачів гуманітарної допомоги для того, щоб вона надходила вчасно. Митниці, логістичні склади працюють на повну. Обласні військово-цивільні адміністрації та координаційні штаби напрацювали алгоритми роботи з гуманітарною допомогою від поширення за кордоном інформації про потреби, перетину кордону, обробки на логістичних складах до взаємодії з організаціями та логістики України", - сказала міністерка соціальної політики Марина Лазебна.



За її словами, у результаті злагодженої роботи обсяги допомоги зростають щодоби: якщо 3 березня надійшло 2500 тонн гуманітарної допомоги, то станом на 4 березня - вже 3500 тонн.



"Це продукти харчування, одяг, засоби особистої гігієни, медикаменти та медичне обладнання, інші товари, необхідні для задоволення життєвих потреб людей, які вимушено змінили місця проживання, постраждали від воєнних дій, а також тих, які доєднались до територіальної оборони. Нам допомагає весь світ!", - зазначила вона.



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