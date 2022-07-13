Про це Мінцифра повідомляє у telegram.

"Фейкові фото легко підробити і в них легко повірити. Однак далеко не всі можуть відрізнити достовірне зображення і фейкове", - зауважують у Мінцифрі.

Як це зробити:

1. Уважно розгляньте фото і відзначте його перспективу, пропорції об'єктів, тіні, віддзеркалення, фокус зображення, контрастність і кольори. А також на відповідність погоді, географічній топології, архітектурі, назві вулиць, номерам машин тощо.

2. Кричуща назва чи підпис до фото. Приміром, такі як "шок", "сенсація", "терміново", "це фото видаляють звідусюди", "неймовірно" несуть ознаку маніпуляції і, ймовірно, можуть бути фейком.

3. Перевірте ресурс, на якому ви побачили таке фото. Чи є там інші схожі публікації із кричущими та маніпулятивними заголовками, які в нього охоплення, чи вказаний автор, першоджерело, додаткові матеріали.

4. Перевірка фото через спеціальні програми: Google Search by Images, TinEye допоможуть встановити першоджерело фото.

Fotoforensics, Duplichecker допоможуть переглянути зміни пікселів, тобто чи були зміни з фоторедакторами, зчитати геодані, метадані та додаткову інформацію навіть про тип камери, на яку було знято фотографію.

У Держспецзв'язку також дали пораду, що робити, якщо у вас вкрали телефон.

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