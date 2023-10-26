Мінцифра розробить карту провайдерів, які надаватимуть інтернет під час знеструмлень
Мінцифра розробить карту провайдерів, які можуть забезпечити користувачів інтернетом до 72 годин під час знеструмлень. Уже скоро мапа буде доступна в Києві
Про це повідомила пресслужба відомства.
"Підписали меморандум про співпрацю з ЛУН.Місто: працюємо над мапою провайдерів, які можуть забезпечити користувачів інтернетом до 72 годин під час знеструмлень", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що українці зможуть перевірити, чи надає їхній провайдер такий інтернет. Якщо ні – можна буде обрати найближчого та подати заявку на підключення.
"Це дасть змогу залишатися онлайн навіть під час тривалих знеструмлень. Також це допоможе не перевантажувати мобільні мережі. Чим більше людей буде підʼєднано до Wi-Fi, тим довше залишатиметься стабільний мобільний зв’язок", - пояснили у міністерстві.
- Раніше цього місяця директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик повідомляв, що у Києві лише 9% абонентів фіксованих мереж інтернету мають підключення до мереж на базі PON, які стійкі до тривалих знеструмлень.
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