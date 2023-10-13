У Мінцифрі заявили про критичну ситуацію з інтернет-провайдерами в Києві: не готові до знеструмлень

Про це директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик сказав в інтерв'ю Liga.NET.

"На сьогодні лише 37% абонентів фіксованих мереж мають підключення до інтернет-мереж на базі PON, які стійкі до тривалих знеструмлень. Це середній показник по Україні", - сказав він.

За його словами, навіть область більш готова до знеструмлень, аніж столиця.

"У Київській, Рівненській, Тернопільській областях це близько 60%, а от у Києві – 9%, це критична ситуація", - сказав Мацик.

Він пояснив, що провайдери в основному використовують старі технології, які не підтримують PON.

Мінцифра активно спілкується з київськими операторами з проханням активніше розвивати мережі, деякі вже планують оновлення й активно приймають заявки на підключення нових мереж, зазначив представник відомства.

За його оцінками, загалом приріст абонентів PON в Україні за минулий рік становив 28%.

Мацик закликав громадян самостійно готуватись до можливих знеструмлень: знайти провайдера, який забезпечує підключення на базі PON, придбати павербанк або інше джерело безперебійного живлення для Wi-Fi-роутера.

Що відомо про опалюваний сезон в Україні

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив 21 вересня, що українська енергетична система повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду. Водночас голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав бізнес і простих українців уже зараз готуватись до можливих блекаутів через імовірні масовані атаки РФ.

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