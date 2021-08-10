Мінцифри ініціює ускладнення правил відновлення сім-карт для запобігання шахрайству

Про це заступни міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Спільно з Кіберполіцією ми будемо перевіряти регламенти відновлення сім-карток мобільними операторами. Безумовно будемо вимагати жорского дотримання мобільними операторами цього регламенту і посилення цих правил", - сказав Вискуб.



Так, за його словами, відновивши сім-карту без відома її справжнього власника у деяких випадках зловмисники можуть отримати контроль над його інтернет-банкінгом.

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