Мінцифри пропонує 1 млн грн за злам "Дії"
Міністерство цифрової трансформації запускає другий етап багбаунті (перевірка на вразливості) застосунку "Дія"
Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.
"Учасники шукатимуть вразливості (баги) в застосунку та за кожну знайдену помилку отримуватимуть нагороду. Пріоритет цього етапу - тестування Дія.Підпису", - йдеться у повідомлення.
У Мінцифри виділили 1 млн грн на призовий фонд.
В тесті можуть взяти участь всі охочі.
27 липня о 10 ранку, віцепрем’єр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров проведе брифінг щодо запуску багбаунті.
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