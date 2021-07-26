Мінцифри пропонує 1 млн грн за злам "Дії"

Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.



"Учасники шукатимуть вразливості (баги) в застосунку та за кожну знайдену помилку отримуватимуть нагороду. Пріоритет цього етапу - тестування Дія.Підпису", - йдеться у повідомлення.



У Мінцифри виділили 1 млн грн на призовий фонд.



В тесті можуть взяти участь всі охочі.



27 липня о 10 ранку, віцепрем’єр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров проведе брифінг щодо запуску багбаунті.



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