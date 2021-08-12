Мінцифри та Міндовкілля переведуть в онлайн 29 адмінпослуг у сфері екології

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.



Згідно з повідомленням, Мінцифри та Міндовкілля мають намір оцифрувати 29 адмінпослуг для порталу ЕкоСистема й інтегрують їх з порталом "Дія".



За даними відомства, щороку Міндовкілля отримує 75 тис. звернень на отримання дозвільних елементів. У середньому на один документ підприємець витрачає понад 4 тис. годин та 6 тис. грн непрямих витрат, що також не гарантує отримання послуги.



"Завдяки ЕкоСистемі українці зможуть заощадити час та гроші, оскільки тут зібрані всі адміністративні екопослуги для бізнесу, доступні онлайн і без корупції, та екологічна інформація для громадян", - зазначили у пресслужбі.



У відомстві додали, що наразі в ЕкоСистемі доступні сім послуг, а також понад 40 реєстрів з інформацією про довкілля. Загалом планується відкрити понад 80 реєстрів для перевірки будь-якої екологічної інформації.

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