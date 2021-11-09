Мінцифри запускає офлайн-пункти підтримки "Дії" по всій Україні

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.



Згідно з повідомленням, Мінцифри починає відкривати офлайн-пункти "Дії" в регіонах, де служба підтримки допомагатиме українцям із генеруванням COVID-сертифікатів. Вони працюватимуть у наймасвіших пунктах вакцинації.



Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що відомство запустило п'ять пунктів у Києві в центрах вакцинації минулого тижня.



"Ми побачили, що дуже багато людей підходять та питають, як скористуватися не тільки сертифікатами, а ще й тією чи іншою послугою. Ми розуміємо зараз, що потрібно допомагати людям по всій країні. Тому другий тиждень майже щодня їжджу у центри масової вакцинації, спілкуюсь з людьми, медичними працівниками", - цитує пресслужба слова Федорова.



Зазначається, що в офлайн пунктах можна проконсультуватися щодо видів COVID-сертифікатів у "Дії"; як подати заявку на отримання цифрового COVID-сертифікату та які дані перевірити, щоб сертифікат згенерувався, а також що робити, щоб продовжити дію COVID-сертифіката.

У пресслужбі зазначили, що цього тижня в 20 областях України відкриються понад 100 таких пунктів. Метою Мінцифри є відкриття таких пунктів у масових центрах вакцинації в кожній області. Федоров зазначив, що з відкриттям офлайн-пунктів допомагає місцева влада та волонтери.



За словами міністра, до пунктів допомоги щодня звертаються близько 500 людей. Частина звернень — від людей старшого віку, які потребують додаткової консультації. Також достатньо молоді, яка хоче бути впевнена в тому, що сертифікат згенерується та з ним можна буде подорожувати.

На сьогодні в Дії згенеровано понад 8 мільйонів СOVID-сертифікатів. Їхня кількість зростає щодня. За словами Федорова, команда Мінцифри зараз працює над впровадженням алгоритмів, які допоможуть автоматично виправляти помилки лікарів в електронній системі охорони здоровʼя: