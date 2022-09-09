Про це повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

Рашисти намагаються встановити контроль над Донецькою областю та утримати Херсонщину, частину Харківщини, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку та завдає ракетних ударів по всій території України.

"Протягом минулої доби ворог завдав 45 авіаційних та 5 ракетних ударів, зокрема по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Радушне, Харків. Є жертви серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках, на території Білорусі, розпочалися військові навчання, під час яких планується відпрацювати питання "звільнення захоплених територій". Зберігається загроза завдання ударів.

На Сіверському напрямку інтенсивність обстрілів знизилася.

На інших напрямках рашисти продовжують гатити по військових та цивільних об’єктах України, а саме:

на Харківському напрямку , зі ствольної і реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Цупівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Петрівка, Перемога, Байрак та Костянтинівка;

, зі ствольної і реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Цупівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Петрівка, Перемога, Байрак та Костянтинівка; на Слов’янському напрямку – біля Долини, Краснопілля, Слов’янська та Микільського;

– біля Долини, Краснопілля, Слов’янська та Микільського; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка;

– в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка; на Бахмутському напрямку – поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого;

– поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого; на Авдіївському напрямку – в районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного;

– в районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного; на Новопавлівському напрямку – біля Мар’їнки, Парасковіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Новоукраїнки, Пречистівки та Микільського;

на Запорізькому напрямку – в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів;

– в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів; на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське.

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