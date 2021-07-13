Минулої доби росіяни 5 разів порушили режим припинення вогню та продовжили обстріли після опівночі

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Неподалік Золотого-4 окупанти били зі стрілецької зброї.



Поблизу Катеринівки загарбники двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Біля Водяного на Приазов'ї росіяни стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



У районі населеного пункту Миронівський було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.



На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем.



З початку доби 13 липня станом на 7:00 зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню: неподалік Південного окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Втрат серед українських військових унаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано.



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