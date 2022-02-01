Минулої доби росіяни в зоні ООС задіяли гранатомети і стрілецьку зброю, поранивши цивільного
У понеділок, 31 січня, російські окупаційні війська в зоні проведення Операції об'єднаних сил 2 рази порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У бік Світлодарська загарбники били зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепального поранення зазнав цивільний місцевий мешканець. Пораненого було госпіталізовано до Світлодарської міської лікарні.
Поблизу Пісків окупанти обстрілювали позиції українських військових із підствольних гранатометів.
31 січня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога не було.
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