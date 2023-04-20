Минулої доби ворог відкрив вогонь по населених пунктах Харківщини, загорівся будинок
За добу, 19 квітня, російська армія гатила по мирних населених пунктах Куп'янську Харківської області. Унаслідок обстрілів загорівся будинок
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів", - пише очільник області.
Рашисти гатили по населених пунктах Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Куп'янськ, Дворічна та інших.
У місті Куп'янськ Харківської області російські снаряди пошкодили приватну домівку, сталася пожежа.
Серед мирного населення ніхто не постраждав.
19 квітня піротехніки обстежили понад 15 га території Харківщини та знешкодили 283 вибухонебезпечні предмети.
- Упродовж 17 квітня російська армія обстрілювала чотири прифронтові райони Харківської області, унаслідок чого пошкоджено житлові будинки та об'єкт інфраструктури.
- 18 квітня росіяни масово гатили по Харківщині, внаслідок чого 4 людей зазнали поранень, а у Вовчанську знайшли тіла 2 загиблих.
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