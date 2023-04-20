Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів", - пише очільник області.

Рашисти гатили по населених пунктах Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Куп'янськ, Дворічна та інших.

У місті Куп'янськ Харківської області російські снаряди пошкодили приватну домівку, сталася пожежа.

Серед мирного населення ніхто не постраждав.

19 квітня піротехніки обстежили понад 15 га території Харківщини та знешкодили 283 вибухонебезпечні предмети.