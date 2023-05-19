Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"80 обстрілів завдали рашисти по 17 прифронтових містах і селах: 70 із артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Степовому, чотири з РСЗВ по Оріхову, Кам'янському та Малим Щербакам, один удар з авіації по Новоданилівці", - написав він.



Унаслідок обстрілу Гуляйполя дістав травми у власному будинку 57-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, госпіталізація не знадобилася.



За добу пошкоджено 25 цивільних об'єктів у житлових кварталах.