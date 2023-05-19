Минулої доби ворог завдав 80 ударів по Запорізькій області: поранено чоловіка
Минулої доби, 18 травня, російська окупаційна армія завдала 80 ударів по Запорізькій області. Внаслідок обстрілів Гуляйполя дістав поранення чоловік
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"80 обстрілів завдали рашисти по 17 прифронтових містах і селах: 70 із артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Степовому, чотири з РСЗВ по Оріхову, Кам'янському та Малим Щербакам, один удар з авіації по Новоданилівці", - написав він.
Унаслідок обстрілу Гуляйполя дістав травми у власному будинку 57-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, госпіталізація не знадобилася.
За добу пошкоджено 25 цивільних об'єктів у житлових кварталах.
- У ніч на 19 травня росіяни атакували Львівщину, Київщину та Кривий Ріг. ППО знищила три ракети та 16 ударних дронів.
- Унаслідок обстрілу Гуляйполя 17 травня загинула 68-річна жінка.
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