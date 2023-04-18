Мінветеранів розробило тренінги для працівників, до чиїх колективів повертатимуться військові

Про це інформує урядовий портал.

"Один з проєктів, над яким ми зараз працюємо в межах системи переходу від військової служби до цивільного життя – це розробка спеціальної програми, як колективам підприємств приймати ветерана-колегу. Вона сприятиме повноцінній адаптації на робочому місці Захисників і Захисниць, які повертатимуться до цивільного життя", – розповіла очільниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції Мінветеранів Світлана Березіна.

Мінветеранів розробляє програми адаптації на робочому місці захисників, які повертатимуться до цивільного життя.

Нині спеціалісти центру психосоціальної реабілітації вже розробили тренінги для працівників підприємств, що допомагатимуть колективу правильно приймати ветеранів після повернення їх з війни.

Такі заняття започатковують в Укрзалізниці, де майже 10 тисяч працівників боронять країну на фронті.

"Ці люди повернуться на свої робочі місця, треба напрацювати нові підходи для їхньої повноцінної адаптації у своїх колективах. Наразі над цим ми й працюємо", – додала Березіна.