Мінветеранів розробило тренінги для працівників, до чиїх колективів повертатимуться військові
В Україні розробляють програми адаптації на робочому місці військових, які повертатимуться до цивільного життя. Нині створенні тренінги для Укрзалізниці
Про це інформує урядовий портал.
"Один з проєктів, над яким ми зараз працюємо в межах системи переходу від військової служби до цивільного життя – це розробка спеціальної програми, як колективам підприємств приймати ветерана-колегу. Вона сприятиме повноцінній адаптації на робочому місці Захисників і Захисниць, які повертатимуться до цивільного життя", – розповіла очільниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції Мінветеранів Світлана Березіна.
Мінветеранів розробляє програми адаптації на робочому місці захисників, які повертатимуться до цивільного життя.
Нині спеціалісти центру психосоціальної реабілітації вже розробили тренінги для працівників підприємств, що допомагатимуть колективу правильно приймати ветеранів після повернення їх з війни.
Такі заняття започатковують в Укрзалізниці, де майже 10 тисяч працівників боронять країну на фронті.
"Ці люди повернуться на свої робочі місця, треба напрацювати нові підходи для їхньої повноцінної адаптації у своїх колективах. Наразі над цим ми й працюємо", – додала Березіна.
- Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зауважив, що парламент проголосував бюджет і гроші закладені у бюджеті на виплати військовим.
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