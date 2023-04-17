Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Український парламент не забирав гроші у військових, знімає або дає зарплати уряд, - полковник СБУ Костенко
Ексклюзив

Український парламент не забирав гроші у військових, знімає або дає зарплати уряд, - полковник СБУ Костенко

17 квітня, 2023 понедiлок
19:29
Війна з Росією Верховна Рада

Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зауважив, що парламент проголосував бюджет і гроші закладені у бюджеті на виплати військовим

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Український парламент не забирав гроші у військових. Парламент проголосував бюджет і гроші закладені у бюджеті на виплати військовим. Знімає або дає зарплати військовим уряд, а далі за вказівкою офісу президента ведуться дискусії. Коли були зняті виплати військовослужбовцям, було доведено, начебто, це зробив парламент. Ні, депутати нічого не забирали. Але ні уряд, ні офіс президента не захотіли сказати, що це не депутати. А депутати проголосували й повернули виплати військовим", - підкреслив Костенко.

Полковник СБУ також зазначив необхідність забезпечення людей, що воюють на першій лінії фронту та тренуються на полігонах, щоб вступити у бій.

"Ми маємо знайти кошти для військових. Потрібно побороти корупцію, розібратися з митницею, контролювати податкову. Розмовляти з партнерами, щоб давали гроші на військових. Треба говорити партнерам, що вони мають забезпечувати наших солдатів, щоб у перспективі не воювали їхні солдати. Люди, які пішли нас захищати, заслуговують на достойну заробітну плату. Влада має відійти у бік, якщо не здатна цього зробити. Хай прийдуть ті, хто знайде гроші для військових", - наголосив Костенко.

  • 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським
  • Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис.грн потребують понад трильйон гривень на рік
  • Народний депутат із парламентської фракції "Голос" Володимир Цабаль вніс у парламент проєкт постанови "Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (реєстр. № 8312 від 27.12.2022)"
Новини
Суспільство
Верховна Рада
військові
ЗСУ
Економіка
Читайте також:
Карта динаміки переходів громад Московського патріархату-1404
14 квітня, 2023 п'ятниця
Карта переходів громад з Московського патріархату станом на квітень 2023 року
17 квітня, 2023 понедiлок
РФ активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на 4 напрямках, ЗСУ відбили 60 атак
ЗСУ
Автор Антін Борковський
16 квітня, 2023 неділя
Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ на півдні, але не готові захищатися на Донбасі, - військовий експерт Грант
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.44
    Купівля 37.44
    Продаж 38.24
  • EUR
    Купівля 40.76
    Продаж 41.71
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
17 квітня
20:34
російський літак винищувач
ВПС Великої Британії і Німеччини перехопили російські винищувачі і літак-розвідник поблизу повітряного простору НАТО
20:06
Ексклюзив
Обстріл, Чернігівщина, Вʼячеслав Чаус, школа
На Чернігівщині близько трьох тисяч будинків відремонтували після агресії РФ, - журналіст
20:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 418-го дня війни: ворог втратив БМП з екіпажем після одного пострілу з "джавеліна", а в Україні вперше вживили протез просто в кістку    
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Блиск і безсилля світових інституцій
19:37
Оновлено
Упродовж дня росіяни двічі обстріляли прикордоння Сумщини, також гатили по Чернігівщині
19:29
Ексклюзив
Путін
Путін нервує, проблема №1 - гостра нестача військових на Тихоокеанському флоті РФ, - Наливайченко
19:25
Володимир Зеленський
Українські воїни віддають своє життя за час, який витрачається, щоб переконати світ у доцільності зброї, - Зеленський про зустріч у форматі «Рамштайн»
19:12
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Росія намагається задушити українську економіку, - посол США в Україні про блокування "зернового коридору"
18:55
Оновлено
зерновий коридор
РФ вдруге заблокувала інспекцію суден у Босфорі. Український віцепрем'єр їде на переговори в Туреччину
18:52
російська армія, мобілізація
На Донеччину прибули 200 мобілізованих росіян для поповнення втрат у військовій силі, — Генштаб
18:45
Чехія
Чехія поки не планує забороняти імпорт української агропродукції
18:23
Ексклюзив
Зараз залишаються підтопленими 1379 дворогосподарств,- пресофіцер ДСНС Хорунжий
18:17
Посла США у РФ вперше пустили до заарештованого в Росії журналіста Гершковича
18:08
Голову російського Татарстану не випустили з літака в Кишиневі і оголосили небажаною особою
18:08
OPINION
Мустафін
Коли Русь стала Україною
18:05
Синєгубов розповів, чому РФ перестала завдавати ракетних ударів по Харкову
18:00
КНДР, Північна Корея
Північна Корея заявила, що розробляє ядерну зброю для самозахисту від Вашингтона
17:56
Сергій Ребров
Ребров домовився з УАФ про призначення головним тренером збірної України, - ЗМІ
17:31
Збірна України з футболу
Україна не зніматиметься з Євро-2024 через заборону на участь в турнірах за участю спортсменів з РФ та Білорусі, - Мінмолодьспорту
17:11
Міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн
Багдад готовий стати посередником між РФ та Україною, - глава МЗС Іраку
16:55
Ексклюзив
Гвардія наступу
"Гвардія наступу" поповниться новою бригадою "Хартія", - капітан НГУ Бабіч
16:46
окупанти крим
ПВК Вагнера могла завербувати 17 тисяч ув'язнених у 35 регіонах РФ, — ЗМІ
16:45
Ексклюзив
Павло Клімкін
Потенціал національних рухів у РФ є, але там немає харизматичних демократів, - Клімкін
16:44
Аліна Кабаєва
Мінмолодьспорту оприлюднило список атлетів з РФ та Білорусі, які підтримали війну проти України
16:34
Оновлено
ПВК Вагнера
Найманці ПВК Вагнера зізналися в розстрілі понад 20 українських дітей і підлітків. У Зеленского пообіцяли знайти кожного
16:27
Ліонель Мессі
Президент "Барселони" анонсував повернення Мессі до команди
16:22
президент Польщі Анджей Дуда
"Якщо РФ переможе, то нападе на іншу країну". Дуда застеріг світ від закликів швидше закінчити війну
16:10
Анонс
"ARMOR FEST": у Львові пройде благодійний фестиваль, що підтримує жінок на фронті
16:04
OPINION
Юрій Богданов
Чи є надійними прикладами для українців персонажі на кшталт Лі Куан Ю
15:51
Ярмоленко у матчі Ліги націй Україна - Німеччина
Стало відомо, де та коли збірна України з футболу зіграє з Німеччиною
15:50
Ексклюзив
Окупанти
Росіяни накопичують ресурси й можуть до травня вчинити нову атаку, - полковник ЗСУ Селезньов
15:43
евакуація
На Харківщині можуть оголосити примусову евакуацію з кількох населених пунктів
15:32
Ексклюзив
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
Аналітик Ярмак: Заборона Польщі на імпорт зерна з України – постріл собі в ногу
15:29
Google Україна запустив онлайн-гру
"Interland: Безпека дітей в Інтернеті": "Google Україна" запустив онлайн-гру
15:22
Ексклюзив
окупанти, орки
На Марʼїнський напрямок окупанти перекидають "штурмові підрозділи Z", які формують з колишніх зеків, - полковник Дмитрашківський
14:45
Оновлено
Володимир Кара-Мурза
Російського опозиційного політика й журналіста Кара-Мурзу засудили до 25 років ув'язнення. США, ЄС, Британія та Канада відреагували на вирок
14:35
Ексклюзив
Пригожин пояснює чому вагнерівці не можуть взяти Бахмут
Пригожин став єдиним публічним політиком сучасної Росії, - політтехнолог Голобуцький
14:29
Ексклюзив
ФБР
ФБР вийшло на другого завербованого агента в розслідуванні витоку секретних матеріалів з Пентагону, - Наливайченко
14:29
Зеленський
Ситуація на фронті й імовірні плани ворогів: президент провів чергове засідання Ставки
14:21
Євробачення-2023
Організатори Євробачення-2023 розповіли, які українські артисти виступлять у фіналі конкурсу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV