Український парламент не забирав гроші у військових, знімає або дає зарплати уряд, - полковник СБУ Костенко
Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зауважив, що парламент проголосував бюджет і гроші закладені у бюджеті на виплати військовим
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Український парламент не забирав гроші у військових. Парламент проголосував бюджет і гроші закладені у бюджеті на виплати військовим. Знімає або дає зарплати військовим уряд, а далі за вказівкою офісу президента ведуться дискусії. Коли були зняті виплати військовослужбовцям, було доведено, начебто, це зробив парламент. Ні, депутати нічого не забирали. Але ні уряд, ні офіс президента не захотіли сказати, що це не депутати. А депутати проголосували й повернули виплати військовим", - підкреслив Костенко.
Полковник СБУ також зазначив необхідність забезпечення людей, що воюють на першій лінії фронту та тренуються на полігонах, щоб вступити у бій.
"Ми маємо знайти кошти для військових. Потрібно побороти корупцію, розібратися з митницею, контролювати податкову. Розмовляти з партнерами, щоб давали гроші на військових. Треба говорити партнерам, що вони мають забезпечувати наших солдатів, щоб у перспективі не воювали їхні солдати. Люди, які пішли нас захищати, заслуговують на достойну заробітну плату. Влада має відійти у бік, якщо не здатна цього зробити. Хай прийдуть ті, хто знайде гроші для військових", - наголосив Костенко.
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