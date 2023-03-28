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"Мирні пропозиції Китай нехай обговорює з Україною": Сунак закликав Сі Цзіньпіна до перемовин із Зеленським

28 березня, 2023 вiвторок
21:05
війна з Росією Ріші Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що щодо "мирних пропозицій" варто спілкуватися напряму з президентом України Володимиром Зеленським

Про це пише "Українська правда", посилаючись на свого кореспондента.

"Ми закликаємо Сі Цзіньпіна безпосередньо поспілкуватись із президентом Зеленським щодо будь-якої конкретної мирної пропозиції, яку Китай зацікавлений запропонувати… Для Китаю було б правильно взаємодіяти безпосередньо з Україною в цьому питанні", – зазначив він.

Прем'єр зазначив, що останні дії Китаю підірвали його статус нейтральної сторони та закликав до конструктивних дій у цьому напрямку. Він також наголосив, що схвалює підтримку територіальної цілісності України.

"У мирній пропозиції Китаю були різні пункти, їхня підтримка територіальної цілісності України справді заслуговує на схвалення. Але, як я вже сказав, їхні інші дії інші заяви підірвали довіру до них як до нейтральної сторони в цьому питанні", – сказав прем'єр.

Сунак наголосив, що Сі Цзіньпін має вплив на диктатора Путіна та закликав використати це, "щоб переконати його припинити цю війну і вивести війська з України як передумову для будь-яких переговорів".

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Китай
Велика Британiя
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