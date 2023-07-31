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Огляд

Мирний саміт для України у Саудівській Аравії та чергові погрози ядерною зброєю від Росії. Акценти світових ЗМІ 31 липня

Андріана Стахів
31 липня, 2023 понедiлок
11:51
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокус міжнародних видань потрапив мирний саміт у Саудівській Аравії, підчас якого говоритимуть про можливість миру та гарантії безпеки для України, тим часом Росія вчергове озвучила погрози застосування ядерної зброї

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 31 липня.

Мирний саміт у Саудівській Аравії

Саудівська Аравія готується провести мирні переговори від імені України. За повідомленням The Washington Post, у переговорах візьме участь радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Росія не бере участі у цьому самміті. Саміт, як підкреслюють у WP, "має на меті дати можливість прихильникам України та іншим країнам узгодити позиції щодо того, як покласти край війні, напередодні ширшого саміту, який відбудеться пізніше цього року". У події візьмуть участь делегації зі США, Індії, Бразилії та Південної Африки. Видання наголошує, що саміт відбудеться за підтримки України

Як додає Reuters, також офіційні особи з низки країн готуються зустрітися в Саудівській Аравії для того, щоб обговорити мирний план Зеленського для України, який базується на виведенні всіх російських військ із території країни.

Тим часом Politico публікує матеріал на тему, ому українці не бачать сенсу зараз вести переговори з Росією. 

"Як свідчить історичний досвід країни, якщо російська держава існуватиме в нинішньому вигляді, вона не піде на щирі переговори і не підпише мирну угоду", – підкреслює аналітик Шведського інституту міжнародних відносин Андреас Умланд.

Уроки з історії власної та історії й сьогодення сусідів навчили українців не довіряти словам та діям Росії, а також розуміти, що нинішню війну нелегко закінчити шляхом переговорів. Як наголошує аналітик, імперський потяг російської державної традиції є занадто сильним, щоб уможливити значущу і довготривалу угоду зараз.

Він нагадує ситуацію у лютому 2022 року, коли багато спостерігачів із заходу були приголомшені твердженням Путіна про те, що відкрите вторгнення Москви в Україну з її президентом-євреєм було виправдане "антифашистськими" міркуваннями Росії. На противагу цьому, багато мешканців Центральної Європи вже були знайомі з російським твердженням про те, що їхні лідери, уряди та еліти є фашистськими.

"Озброєні такою історичною пам'яттю, пошуки значущого перемир'я з нинішніми московськими правителями виглядають нерозумними. Путін і його наступники цілком можуть вступити в політичний діалог і вести зовні серйозні переговори. Кремль може навіть говорити про угоду про припинення вогню і про заходи "зміцнення довіри". Але це буде тимчасовим тактичним відступом, покликаним згодом знову утвердити домінування, владу і гегемонію", – говорить Андреас Умланд.

Як підсумок, аналітик акцентує на тому, що зі стратегічних міркувань Києву не варто довіряти Москві, оскільки вона просто скористається паузою, щоб підготувати свою армію, економіку та населення до нового майбутнього нападу. Тому українцям потрібно дочекатися явної і нищівної поразки Росії, перш ніж розпочинати будь-які серйозні переговори з Кремлем.

ядерна зброя рф ракета

Фото: gettyimages

Росія знову погрожує застосуванням ядерної зброї

Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у випадку успіхів українського контрнаступу, пише CNN та додає, що це остання із низки ядерних погроз, зроблених під час московського вторгнення ключовим союзником президента Росії Володимира Путіна.

Мовляв, таким чином вони захищатимуть російські землі: "Наші вороги повинні молитися на наших бійців, щоб вони не допустили, аби світ охопило ядерне полум'я", – цитує його CNN. Видання також нагадує про серію попередніх ядерних погроз, які звучали від Медведєва починаючи із квітня 2022 року.

Цю тему підхоплює також і низка інших іноземних видань, зокрема Reuters та Politico. Передовсім звертаючи увагу на тяглість цих погроз, які лунають вже понад рік та покликані залякувати Україну і її союзників. 

Politico теж повертається до минулих погроз на тлі останньої. "Медведєв не соромився використовувати російський ядерний арсенал для погроз Україні та її західним прихильникам. Під час невдалого перевороту ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина Медведєв заявив, що заколот може призвести до ядерної війни", – підкреслюють у виданні.

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